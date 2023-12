Macklin Celebrini fick matchstraff i gårdagens träningsmatch mellan Kanada och Schweiz. Nu meddelar IIHF att den kanadensiske supertalangen slipper avstängning.

Det blir ingen avstängning för supertalangen Macklin Celebrini för den boarding han delade ut i gårdagens träningsmatch mellan Kanada och Schweiz.

Via sociala medier meddelar IIHF att förbundets disciplinnämnd granskat händelsen, men valt att inte straffa 17-åringen utöver det matchstraff han fick i går.

Det var sent i den andra perioden i gårdagens träningsmatch som Celebrini sänkte motståndarspelaren Leo Braillard med en tackling i ryggen. Schweizaren kunde inte fullfölja matchen efter smällen.

– Jag hörde att han var rätt okej. Det är nog något med nacken, men jag vet inte. Vi får se. De kollar upp honom, sade Schweiz förbundskapten Marcel Jenni till TSN efter matchen.

Celebrini har inte under säsongen i collegeligan endast ådragit sig tre stycken tvåminutersutvsningar på 15 matcher. På dessa matcher har han noterats för 25 poäng (10+15), vilket gör att han ligger på en fjärdeplats i den totala poängligan i NCAA.

17-årige Macklin Celebrini förväntas väljas som första spelare i den kommande NHL-draften.

