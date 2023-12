ANNONS

Efter en tuff debutsäsong i Nordamerika har Josefin Bouveng nu hittat fotfästet i Minnesota. Den tidigare SDHL-stjärnan saknar emellertid sina tidigare lagkompisar i Brynäs.

– Idag har jättemycket att tacka Stalder för, men även Mrazova, säger Damkronornas forward till hockeysverige.se.

FALUN (HOCKEYSVERIGE.SE)

2022 åkte Josefin Bouveng åkte över till University of Minnesota för spel i den amerikanska collegeligan. Hon lämnade då ett Brynäs där hon hade svarat för 24 mål två säsonger i rad i en framgångsrik kedja med Lara Stalder och Katerina Mrazova.

Första säsongen i Minnesota svarade Bouveng för nio mål och totalt 16 poäng på 33 matcher. Den här säsongen har hon redan svarat för fem mål och totalt 22 poäng på 18 matcher.

– Det har varit en väldigt rolig tid i Minnesota och var så redan från start. Förra säsongen var tuffare, men under den här har jag fått spela mycket mer. Det har varit kul samtidigt som jag tycker att vi har ett väldigt bra lag i år, berättar Josefin Bouveng som utvecklats mycket som hockeyspelare sedan hon kom över till USA.

– Jag har blivit mycket snabbare både skridskomässigt och i själva rörelsemönstret. Det hänger ihop med att det går fortare där borta och man spelar mer rakt, men också den mindre rinken som gör att man måste ta besluten snabbare.

Passar din hockey bättre i mindre rinkarna?

– Jag tycker att jag utvecklats mer där, vilket hjälper mig även här mot internationellt motstånd då det går fortare.

Är det stor skillnad att komma hit till Falun och spela på stor rink?

– Det är ändå lite skillnad och ett annat spel, men väldigt kul.

Hur har det fungerat att kombinera skola och hockey?

– Det har gått bra. Sedan är det alltid väldigt intensiva dagar, men jag trivs bra i skolan och det är ett bra komplement till hockeyn.

– Jag har också kommit bra in i laget. Alla har varit schysta från start och jag trivs som helhet väldigt bra. Jag bor dessutom på skolområdet som ligger nära downtown.

Josefin Bouveng. Foto: Ronnie Rönnkvist

En svenskbygd: ”Märkt av det lite”

Minnesota är en svenskbyggd, vilket Josefin Bouveng fått uppleva.

– Många säger att dom är svenska, men jag är inte riktigt säker på att dom är det. Några procent av är nog det i alla fall, skrattar landslagsforwarden och fortsätter:

– Jag har ändå stött på en del som pratar svenska och är från Sverige. Det finns även något svenskinstitut och så vidare, så jag har märkt av det lite i alla fall.

Att det är intensiva dagar på University of Minnesota råder det inga tvivel om.

– Den här säsongen tränar vi oftare på förmiddagarna. Vi har fys på morgonen och is efter det. Då brukar vi börja med 30 minuter ”skills”, går av, kollar lite video och efter det börjar lagträningen. Vi tränar ganska länge jämfört med hur det är här i Sverige.

– Vi är klara med träningen runt lunch. Sedan är det mycket skola. Alla dagar är såklart olika, men ofta är det tre, fyra klasser. Efter skolan blir det middag med kompisarna och sedan är det bara att lägga sig. Ibland slutar vi skolan vid åtta på kvällen så det kan bli ganska sent.

Josefin Bouveng. Foto: Bildbyrån

Inför säsongen 2023/24 anslöt Bouvengs tidigare lagkompis i Djurgården, Solveig Neunzert. Närmast kommer hon ifrån Princeton University.

– Jag tycker att det fungerat bra för henne. Hon är också van eftersom hon varit fyra år på en annan skola. Hon har anpassat sig bra, kommit bra in i laget samtidigt som hon är en duktig student. Det har

inte varit några problem alls.

Ni känner varandra från tiden i Djurgården, hur tajta är ni både idag?

– Vi känner varandra till och med från Stålbucklan med Uppland. Det har varit skönt att ha en till svensk att snacka med. Vi umgås en del, men har också våra egna kompisar.

Saknar Brynäs-kompisarna: ”Dom lyfte mig”

Under sin tid i Brynäs spelade Josefin Bouveng i en kedja tillsammans med Lara Stalder och Katerina Mrazova, en tid som har betytt mycket för hennes utveckling.

– Klart att jag kan sakna små stunder från då vi spelade tillsammans. Det var en väldigt rolig tid. Båda två är sjukt skickliga och har en väldigt bra spelförståelse. Jag tror det var i det vi började hitta varandra, men också att spela på ett sätt där alla inte spelade likadant.

– Vi formade olika roller i den kedjan och hittade olika mönster vi körde utefter och som vi visste fungerade.

– Idag har jättemycket att tacka Stalder för, men även Mrazova. Det var så på träningarna att dom lyfte mig och då ville jag göra det bra för dom. Det blev som en positiv press varje dag och det utvecklade mig jättemycket.

– Utanför är båda hur snälla som helst, men båda har också det här med att man kan vara tuff och seriös på planen.

En av hennes kedjekompisar från tiden i Brynäs, Katerina Mrazova, kommer den här säsongen spela i nystartade PWHL.

– Allt är väldigt nytt med den ligan och jag vet faktiskt inte så mycket om hur det kommer fungera. Jättekul att hon har tagit en plats. Det är även några från mitt lag förra säsongen som kommer spela där. Det ska bli kul hur allt med den ligan utvecklas.

Hoppas på VM-spel i USA: “Hade varit en dröm”

Ulf Lundberg sa på Damkronornas presskonferens att du antagit hans utmaning på rätt sätt, vad menade han där?

– Han gav mig en liten utmaning inför den här hösten…

Vad gick den ut på?

– Vi pratade om utvecklingsområden på isen, vart jag skulle ta kliv. Det har jag fokuserat på från start och gått bra.

Hur känner du att din säsong varit så här långt?

– Väldigt positiv och jag har fått mycket förtroende. Jag tycker också att jag har förvaltat det. Dessutom får jag spela med Abbey Murphy som spelar i USA:s förstakedja.

– Hon är också rightare och påminner lite om Stalder på det sättet hur vår kedja är utformad. Det har lyft mig jättemycket och känslan är att vi kan lyfta varandra. Det känns bra på alla träningar och där finns alla förutsättningar för mig utvecklas.

Josefin Bouveng hoppas på VM-spel i USA. Foto: Bildbyrån

Hur mycket lockar det att komma med till VM i USA våren 2024?

– Det hade varit en dröm. Dels att turneringen spelas där borta, det hade varit perfekt. Dels är det också en ära att få representera Sverige i ett VM. Det känns att vi som landslag verkligen är på väg uppåt och har också utvecklats mycket senaste åren när jag varit med. Jag hoppas få fortsätta vara med på den här resan.

Hur långt kan det här laget räcka i ett VM?

– För varje turnering jag varit med har det blivit bättre och bättre. Spelsystemet sitter bättre och bättre samtidigt som vi som lag känner varandra mer, så det känns väldigt lovande, avslutar Josefin Bouveng innan hon ska ta sig an lite skolarbete mellan matcherna i Falun med Damkronorna.

