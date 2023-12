ANNONS

Gabriel Vilardi är en av NHL:s hetaste målskyttar för tillfället. I natt förlängde han sin målsvit till fem raka matcher när han stod för ett av målen i Winnipegs 5–1-seger över Boston.

– Han är fantastisk, säger lagkamraten Nino Niederreiter.

En av NHL:s formstarkaste spelare och hetaste målskyttar för tillfället återfinns i Winnipeg Jets. När laget i kväll ställdes inför ett toppmöte med Boston Bruins förlängde Gabriel Vilardi sin målsvit till fem raka matcher efter att han från nära håll kunnat lyfta in 2–0-pucken bakom Jeremy Swayman i Boston-målet.

Målet var Vilardis sjätte mål under sviten och under dessa fem matcher har 24-åringen producerat totalt tolv poäng. Tillsammans med Nathan MacKinnon är Vilardi NHL:s främste målskytt under den här perioden.

Noterbart är att samtliga poäng under den här sviten kommit i lika styrka.

– Han är fantastisk, säger lagkamraten Nino Niederreiter till NHL.com.

– “Gabe” har varit stekhet i förstakedjan. De har spelat en tvåvägshockey och jag tror att laget vet om att om de spelar på det sättet så tar hela laget efter.

Vunnit åtta av de tio senaste matcherna

Vilardis 2–0-mål blev det matchvinnande målet i 5–1-segern för Jets, som i och med segern klättrar upp i topp av Central Division. Jets är ett av ligans formstarkaste lag, då man vunnit åtta av sina tio senaste matcher och tagit poäng i nio av sina tio senaste matcher.

– Oavsett vad folk tycker om oss eller hur de mäter oss, så jämför vi oss bara med oss själva. Med våra krav. Hur vi vill spela. Vi är Winnipeg Jets – vi tror på oss själva och det är allt som betyder något, säger tränaren Rick Bowness.

Anslöt via trejd i somras

Gabriel Vilardi anslöt till Winnipeg i somras som en del av vad Jets fick i utbyte för att skeppa iväg Pierre-Luc Dubois till Los Angeles Kings. 24-åringen gick mållös från säsongens tre första matcher innan en skada höll honom borta från spel i en och en halv månad.

Totalt har Vilardi producerat 15 poäng på 14 matcher, att jämföra med Dubois som stått för tolv poäng på 29 matcher i Kings.

Winnipeg Jets – Boston Bruins 5–1 (1–0, 2–0, 2–1)

Winnipeg: Nino Niederreiter 2 (10), Josh Morrissey (6), Gabriel Vilardi (7), Adam Lowry (6).

Boston: Brandon Carlo (2).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.