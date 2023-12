ANNONS

Mika Zibanejad stod för ett mål när New York Rangers förlorade mot Edmonton Oilers med 3–4. Det var emellertid hans framspelning till Blake Wheelers mål som stack ut allra mest.

– Det var speciellt, men han är en speciell spelare, säger Wheeler till NHL.com.

Det var halvvägs genom den första perioden som Blake Wheeler serverades ett drömläge av Mika Zibanejad, varpå veteranen kunde öppna matchens målskytte genom att lägga in pucken i ett mer eller mindre halvtomt Edmonton-mål.

Detta efter att Zibanejad skarvat en puck mellan sina egna ben från positionen bakom målet, fram till en fristående Wheeler som enkelt kunde sätta 1–0-pucken. Efter målet kunde Wheeler knappt tro sina ögon.

– Det var speciellt, men han är en speciell spelare. Jag är lyckligt lottad som får spela med en kille som honom. Det var en grym passning, säger Wheeler till NHL.com.

Släppte in fyra mål i tredje perioden

Zibanejad stod även för ett mål i matchen, men det räckte inte för att Rangers skulle gå segrande ur matchen i Madison Square Garden. Edmonton vann matchen med 4–3 efter att laget gjort samtliga fyra mål i den tredje perioden.

– Sett över hela matchen var det ingen bra match av oss. I den andra perioden hade vi några powerplay och några byten i fem-mot-fem där vi inte kunde skapa något. Vi måste komma ut bättre än vad vi gjorde i den tredje perioden, säger Zibanejad.

Den 30-årige svensken har nu producerat 30 poäng (12+18) på 31 matcher den här säsongen och ligger med den noteringen på en andraplats i lagets interna poängliga, 13 poäng efter superstjärnan Artemij Panarin.

New York Rangers – Edmonton Oilers 3–4 (1–0, 0–0, 2–4)

New York: Blake Wheeler (5), Mika Zibanejad (12), Will Cuylle (6).

Edmonton: Zach Hyman (19), Evander Kane (13), Warren Foegle (5), Ryan McLeod (5).

