Leo Carlsson har gjort succé under sin rookiesäsong i NHL.

Men under natten var det oroväckande bilder för 18-åringen – som tvingades kliva av efter en skada.

Det har varit en succéartad första tid i NHL för Leo Carlsson som har gjort åtta mål och 15 poäng på 22 matcher för Anaheim Ducks.

Men under nattens match mot Calgary Flames var det otäcka bilder på svenske supertalangen då han fick kliva av med en befarad benskada under tredje perioden.

I samband med en puckduell i mittzonen så trillar Calgary-backen MacKenzie Weegar och landar på Carlssons högra ben. Eftersom Weegar landar med hela sin vikt på Carlsson så ser benet ut att vika sig och 18-åringen går direkt ner i smärtor.

Leo Carlsson var märkbart plågad efter situationen och fick sedan ledas av isen med hjälp av en lagkamrat och lagläkaren.

– Leos knä bara kollapsar. Han hade väldigt ont när han lämnade isen och kunde inte lägga någon vikt på sitt högre ben, säger tv-kommentatorn i sändningen.

Leo Carlsson kunde inte återvända till spel efter situationen men i nuläget är hans skadeläge oklart.

Leo Carlsson left the game after MacKenzie Weegar fell on his leg#FlyTogether pic.twitter.com/WSTM4SqlAM