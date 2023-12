ANNONS

Anton Johansson debuterade i landslagssammanhang med U19-landslaget i februari 2023.

Mindre än ett år senare har hans lyft hemma i Leksand lett till att han tagit en plats i truppen inför JVM i Göteborg.

– Det var väl klart att det blev en överraskning – jag tror att jag är lite senare i utvecklingen, säger Johansson till hockeysverige.se.

Juniorkronornas förberedelser inför Junior-VM hemma i Göteborg närmar sig sitt slut då campen inför mästerskapet strax är över. Sverige har nu spelat båda sina träningsmatcher vilket slutade med en 4-2-vinst mot Schweiz samt en 5-3-förlust mot USA.

Anton Johansson är en av backarna som har tagit plats i Sveriges trupp och han har sedan spelat i båda träningsmatcherna mot Schweiz och USA.

– Vi har en bra känsla i gruppen och jag har en bra känsla själv så det ska bli kul och skönt att det äntligen börjar dra igång, säger Leksandstalangen till hockeysverige.se inför turneringen.

Den 19-årige backen har stått för en fin säsong i Leksand vilket ledde till att han blev uttagen till JVM.

– Det var väl klart att man började tänka lite och blev otroligt glad. Man har ju jobbat för det här hela den här säsongen och redan förra säsongen också så det är otroligt mäktigt och jag är otroligt glad att vara här.

Johansson är en av fem högerbackar som blev uttagna till Junior-VM och det är oväntat att Sverige valde att ta ut så många högerfattade backar. Det har varit tuff konkurrens bland de högerfattade backarna där Elias Salomonsson, Mattias Hävelid, Axel Sandin Pellikka och Tom Willander varit i princip givna i truppen.

Det var därför ingen självklarhet att Johansson skulle få komma med som en femte högerback.

Blev du själv lite överraskad att du blev uttagen med tanke på hur konkurrensen ser ut där och ni blev just fem högerbackar?

– Jo, det var väl klart att det blev en överraskning, det blir det alltid liksom för man har ju ingen aning. Jag tycker att jag har gjort en bra säsong och det är jätteroligt att få chansen att spela JVM på hemmaplan.

Anton Johansson spelade till sig en JVM-plats efter starka hösten i Leksand. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Lyftet i Leksand: “Ska behålla min plats”

Anton Johansson är ursprungligen från Stockholm med Boo IF men 2020 flyttade backtalangen från Djurgården till Leksand där han gjorde pappa Thomas Johansson – som är sportchef för Leksands herrlag – sällskap.

Säsongen 2021/22 fick Johansson ta kliver upp till J20 Nationell och senare samma säsong fick han också SHL-debutera för Leksand mot sin förra klubb Djurgården. Förra säsongen började han lyftas upp i SHL-laget mer och mer då han gjorde 21 matcher samt sköt sitt första mål i Leksands A-lag.

Under årets säsong har Anton Johansson sedan tagit en ordinarie backplats i Leksand och producerat 3+3 på 25 matcher

– Jag tycker att jag gör det helt okej ändå. Lite upp och ner i vissa matcher kanske men annars så tycker jag att jag har hittat en stabil högsta- och lägstanivå som jag försöker att ligga på i varje match.

Stockholmaren har cementerat sig som en given back för Leksand och har snittat 12:39 minuters istid.

– Det var det jag hade som mål inför säsongen och den platsen ska jag se till att hålla även när man kommer hem från JVM också, att man spelar så bra att man får behålla platsen.

Är det något speciellt som du har jobbat på att förbättra inför årets säsong?

– Det är väl framförallt i defensiven skulle jag säga. Jag vet vad jag kan i offensiven och där är det mer att bara spela ut och vara kreativ men inte överkreativ. Men i defensiven handlar det mycket om att ligga på rätt sida och SHL är en otroligt tajt liga så det gäller att vara på tårna varje gång man är inne.

Det har blivit ett lyft för 19-åringen den här säsongen. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Leksand gick in i säsongen utan en ordentlig backtränare då Charles Berglund fick ansvaret för backarna men spelade aldrig som back under sin framgångsrika spelarkarriär. Efter Björn Hellkvists sjukskrivning ändrade då Leksand om bland tränarna och plockade in David Printz som nu i stället har fått backansvaret bland lagets coacher.

Hur tycker du att det har gått? Har det blivit annorlunda för er backar i Leksand nu?

– Jag tycker att det har blivit jättebra. Vi får in lite annat eftersom “Challe” ju inte är en renodlad backtränare liksom. Så det blir ju att Printz kommer mer med sitt perspektiv för han hade ju ändå en lång karriär som back. Det blir väl att man får lite mer tips och knep överallt liksom. Det är kul att han har kommit in och han har kommit in bra i gänget också.

Blir, det lite mer på detaljnivå då?

– Jo, men det skulle jag säga. Det blir mycket detaljer liksom. Vi kollar mycket video jag och han. Jag är ju fortfarande ung och behöver utvecklas så det blir mycket video för oss.

Får hjälp av legendarerna: “Sjukt stort”

Det är inte bara Leksand som hjälper Anton Johansson i hans utveckling. Sommaren 2022 tingades han av Detroit Red Wings i fjärderundan av NHL-draften och den klassiska NHL-klubben har funnits där för backen och hjälpt honom att förbättra sitt spel.

I Sverige har Detroit både Nicklas Lidström (vice president) och Niklas Kronwall (utvecklingscoach) som finns på plats och hjälper talangerna här. Det är en värdefull stöttning för en ung back som vill utvecklas.

– De hjälper jättemycket såklart. Jag har en bra relation med både Kronwall och Lidström som hjälper mig med detaljer. De är ju och kollar på matcher och jag och Niklas försöker få ihop några ispass här och där också. Vi har lite video och det är sådana grejer. Så de har hjälpt mig otroligt mycket.

Legendarerna Nicklas Lidström och Niklas Kronwall hjälper Detroits talanger. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

“Lidas” och Kronwall är ju två av Sveriges bästa backar genom tiderna, hur är det att få jobba med dem och att ha de två som bollplank?

– Man tar in varenda grej de säger. De är två killar som har varit otroligt duktiga backar och de är otroligt bra på att utveckla spelare också så jag tar in allt de säger.

– Det är sjukt stort att ha dem som en hjälpande hand och en lärare i sin utveckling i hockeykarriären.

Anton Johansson: “Jag är lite av en late bloomer”

Anton Johansson har tagit en speciellt resa till att bli en JVM-back. Han gjorde aldrig någon landskamp på U16-, U17- eller U18-nivå utan debuterade i landslagssammanhang så sent som i februari det här året för U19-landslaget.

Sedan dess har han spelat till sig en plats i Juniorkronorna och blev uttagen till JVM.

Du har ju inte jättemycket erfarenhet från internationell hockey, hur tror du det kommer gå?

– Det är väl såklart att man har med sig mycket från farten och storleken på spelarna från SHL-hockeyn. Det blir väl lite mer att flänga fram och tillbaka i juniorhockeyn. Vi spelar ju redan mot män liksom och möter starka spelare hela tiden så det är väl bara att komma in och göra lite samma saker som man gör hemma i klubblaget.

Det har inte varit en spikrak resa mot JVM för Johansson. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Inför årets säsong var det inte många som hade tippat att Johansson skulle ta plats i JVM-truppen men hans starka spel i Leksand ledde till att han blev uttagen.

Hade du hopp inför säsongen om att du skulle bli en JVM-back?

– Jag har jobbat för att kunna ta en plats detta året egentligen. Man hade väl hopp om att komma med redan förra året såklart men man jobbade väl mer för detta året. I år känner jag att jag har tagit jättestora kliv och det ska bli skitroligt att spela JVM.

Du bevisade att du är tillräckligt bra för att ta plats liksom.

– Ja, men det tycker jag.

Är det något speciellt som har hänt för dig det här året för du har ju tagit stora kliv från att inte spela någon landskamp till att bli uttagen till JVM inom loppet av tio månader?

– Jag tror att jag är lite senare i utvecklingen. Jag kände väl för två år sedan, det måste varit runt jul där, så hittade jag någonting och kände att mitt spel växte och växte för varje träning och varje dag som gick. Så jag är lite av en ”late bloomer” som man säger.

– Det har nog mer handlat om tålamodet i utvecklingen och att tro på det man gör varje dag. Att ha det här tålamodet varje dag och jobba stenhårt för att nå dit man vill, avslutar Anton Johansson.

