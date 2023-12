14 raka matcher utan mål – den längsta sviten i karriären.

Men i natt bröt Aleksandr Ovetjkin måltorkan när Washington Capitals tog sin tredje raka övertidsseger.

Det har varit en tung start på årets säsong för målkungen Aleksandr Ovetjkin.

På 29 matcher hade stjärnan bara gjort fem mål och inför nattens match mot Columbus Blue Jackets hade han gått 14 matcher i rad utan en fullträff – hans längsta måltorka i karriären.

I natt bröt han då sviten genom att skjuta det matchavgörande 3-2-målet i förlängningen när Washington Capitals besegrade Columbus Blue Jackets.

Washington fick ett powerplay i förlängningen sedan Columbusmålvakten Elvis Merzlikins dragit på sig en utvisning för att ha gett sig på busen Tom WIlson som låg inne i målet.

I powerplay kunde då Ovetjkin slå in ett av sina patenterade direktskott för att bryta måltorkan och skjuta segern till Capitals.

– Det var ett tag sedan så jag är nöjd. Jag har haft ganska bra chanser tidigare också men ibland måste man bara fortsätta pusha och jobba för det, säger Ovetjkin efteråt.

Efteråt var Columbus tränare Pascal Vincent kritisk mot Merzlikins beteende som ledde till utvisningen.

– Det är oacceptabelt. Vi måste kunna kontrollera våra känslor bättre. Det är en incident som kostar oss matchen, säger Vincent.

Elvis Merzlikins got into it with Tom Wilson in OT 😳 pic.twitter.com/0LEnmDZz6E