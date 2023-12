Emil Heineman lämnade Leksand för spel i Nordamerika i slutet av förra säsongen. Nu har det blivit forwardens tur att debutera i NHL.

Leksandsfostrade Emil Heineman flyttade till Nordamerika inför den här säsongen för att jaga NHL-drömmen på allvar. Forwarden har hittills stått för fyra poäng på sju matcher i AHL-laget Laval Rocket och blev uppkallad till NHL för över en vecka sedan.

Ännu har det dock inte blivit någon debut i ligan. Men i natt kommer det att förändras.

22-åringen kommer nämligen vara med i kvällens bortamatch mot Minnesota Wild. Något som Montréal Canadiens har bekräftat.

Martin St-Louis confirme qu'Emil Heineman fera ses débuts dans la LNH, ce soir contre le Wild.



Martin St-Louis confirms that Emil Heineman will make his NHL debut tonight against the Wild.#GoHabsGo pic.twitter.com/VXlknLjZyE