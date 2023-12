Genom att lyfta in två Vimmerby-killar med gedigen erfarenhet från högre nivå har sportchefen Pelle Johansson skaffat sitt lag förutsättningar att gå långt i vår.

Visst hajpas värvningen av Christoffer Törngren kanske lite väl hårt, men han kan bli tungan på vågen som slutligen tar Vimmerby till kvalserien.



Christoffer Törngren är klar för spel med moderklubben Vimmerby resten av säsongen – BOOOM.



Efter att ha tränat med laget hela hösten har han tillslut fattat beslutet att även vara med och spela matcher när Allettan drar igång och alla eliteprospects-pornografers därute går naturligtvis banans.



Fina meriter på papper brukar ju ha den effekten på folk.



Men låt mig för en kort stund ikläda mig rollen som djävulens advokat här.



Att ha 300 SHL-matcher på meritlistan innebär inte per automatik at