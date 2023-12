ANNONS

Nu står det klart vem som blir Sveriges lagkapten under JVM.

Det blir Liam Öhgren som får bära “C:et” för Juniorkronorna.

Snart är det dags för Juniorkronorna att spela sin första träningsmatch inför JVM och då har ledningen med förbundskapten Magnus Hävelid nu utsett vem som ska bli lagkapten under mästerskapet.

Landslaget meddelar nämligen att det blir Liam Öhgren som får bära “C:et” för Sverige under JVM. Öhgren var assisterande kapten under förra årets JVM-turnering och var även lagkapten för Småkronorna under U18-VM 2022 då det bar hela vägen till JVM-guld.

Här kan du läsa en intervju med Liam Öhgren om hans tankar inför JVM och vägen tillbaka efter jobbiga skadan.

Årets JVM-kapten för Juniorkronorna: Liam Öhgren ©️

Vid sin sida kommer Öhgren att ha fyra assisterande kaptener. Det blir Elias Salomonsson, Axel Sandin Pellikka, Noah Östlund och Oskar Pettersson som även ingår i Juniorkronornas kaptensgrupp.

TV: Noah Östlund - "Bara guld som gäller"