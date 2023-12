ANNONS

Christian Engstrand är tillbaka i svensk ishockey igen, efter drygt två säsonger utomlands. För hockeysverige.se berättar han om beslutet att nobba en fortsättning i Österrike för att skriva på för Kalmar.

– Tanken var att försöka spela i Sverige - och nu blev det så.

– Ja, men satan… Det var…nej, det var…vi släpper till extremt mycket idag. Jag vet inte hur många chanser de har i den första perioden. Vi ger bort den här matchen. Man kan inte ge för många lägen till ett så pass bra lag. Det var precis samma sak mot Södertälje. (Jonathan) Stålberg spelade bra, men till slut smäller det. Det är tråkigt och det känns onödigt. Ingen hade väl väntat sig att vi skulle tvåla dit Brynäs borta, men sättet vi förlorar på är frustrerande.

Christian Engstrand visar upp ett litet uppgivet leende efter Kalmars 5-3-förlust mot Brynäs på måndagskvällen. Efter ett par viktiga vinster mot Östersund och Nybro har nykomlingarna Kalmar nu två raka förluster, mot ettan och tvåan i tabellen.

Den 35-årige veteranen har stått sex matcher för Kalmar sedan han skrev på för klubben för ungefär en månad sedan. Han har vunnit tre av dem, räddat 90,5 procent av skotten och släppt in 2,7 mål per match sedan återkomsten till svensk hockey. Efter att tidigare ha spelat för Oskarshamn, Almtuna, Troja/Ljungby, AIK, Mora, Kristianstad och Vita Hästen blir Kalmar den åttonde allsvenska klubben för Linköpingssonen.

Hur tycker du den första tiden i Kalmar har varit? Det är din åttonde allsvenska klubb.

– (Skratt) Ja, så pass… Ja, man var ju utlånad till ett par klubbar i början av karriären. Jag tycker det har funkat bra. Jag har kommit in bra i laget, det är ett bra gäng. Men vi har varit på roadtrip ganska mycket, så jag har inte hunnit se så mycket av Kalmar än, säger Engstrand med ett skratt och fortsätter:

– Men det ligger nära Linköping så det funkar smidigt med familjen. Det var därför valet landade där det gjorde.

Christian Engstrand, 2017. Foto: Ronnie Rönnkvist.

“Skönt att vara hemma igen”

Engstrand blev klar för Kalmar HC den 23:e november. De två senaste säsongerna tillbringade han till största delen i Graz i Österrike - och den här säsongen inledde han i Klagenfurt i samma land. Men tanken var hela tiden att han skulle spela i Sverige. Redan i somras var han i en intervju med Corren tydlig med att han siktade på spel i SHL eller HockeyAllsvenskan.

Är du förvånad att du inte fick något kontrakt i Sverige innan säsongen började?

– Nej, det skulle jag inte säga. Jag hade lite problem, jag skadade mig i slutspelet förra säsongen, så det fanns också där. Sen är det ju så att många lag vill gå med yngre keeprar, det är bara att kolla hur det var här först, säger Engstrand och syftar på att Kalmar hade junioren Alexander Hellnemo som en av två målvakter.

– Jag hade ingen panik. Jag hade en dialog med Graz, men nu blev det så att jag fick spela igång i Klagenfurt i stället och det blev väldigt bra. Det är en toppklubb där nere och allting funkade bra runtomkring också.

På åtta matcher i Klagenfurt hade Engstrand en räddningsprocent på 93,9 - och med det var han bäst i ligan.

– Men vi ville hem till Sverige, på grund av familjen. Det blev väldigt bra som det blev, och det är smidigt att kunna åka hem till Linköping och vara hemma. Vi har en dotter på tio månader, så det här blev smidigt för min sambo också. Tanken var att försöka spela i Sverige - och nu blev det så. Det känns skönt att få vara hemma igen.

Men Graz ville behålla dig?

– Ja. Jag hade option på ett år till där nere, men jag sa direkt efter förra säsongen att det inte var aktuellt. Jag hade en lång diskussion med dem och det fanns ganska mycket intresse från andra klubbar utomlands också. Även efter min tid i Klagenfurt. Men jag kände hela tiden att det skulle dyka upp något här hemma under hösten och då skulle vi satsa på det i stället.

– Men det är väldigt roligt att spela där nere i Österrike. Det är lite annorlunda, och lite mer öppet spel, om man säger så. Man känner att man är en stor del av framgångarna om det går bra.

“Där har det skiftat väldigt mycket”

I HockeyAllsvenskan är Christian Engstrand den näst äldste målvakten. Han är ungefär ett halvår yngre än Brynäs Anders Lindbäck. I SHL är Lars Johansson, Jhonas Enroth och David Rautio äldre än Kalmars nyförvärv.

Känner du att man underskattar och kanske nedvärderar äldre målvakter, numera?

– Ja, litegrann. Det är i alla fall en väldig skillnad jämfört med för tio, 15 år sedan när jag själv kom fram. Det har skiftat lite i mentalitet. Då skulle alla målvakter, i alla fall alla förstemålvakter, helst vara minst 30 år och ha rutin och allt sådant. Där har det skiftat väldigt mycket. Samtidigt har de unga grabbarna kommit upp och gjort det väldigt bra, så det handlar inte om det, men jag vet inte riktigt hur tankarna går bland alla sportchefer.

– Jag tycker själv det gått väldigt bra de senaste åren, men man blir också lite bortglömd när man är utomlands.

Christian Engstrand minns tillbaka på hur det var när han slog sig in i Linköpings A-lag.

– Då tog de in Andreas Andersson bredvid mig, vilket var hur bra som helst för min del. Vi funkade hur bra som helst ihop. Innan det stod jag bakom Fredrik Norrena, men då fick jag inte spela så mycket eftersom han var så bra. Men just att de tog in en veteran och satte bredvid mig som var 23, 24 år…Det var kanon. Det var hur bra som helst. Jag är lite förvånad att lagen inte gör så på samma sätt nu, utan gärna går med två unga målvakter. Men det får stå för mig. Man kanske blir enögd. Det funkar i alla fall bra för mig när Linköping gjorde så.

Engstrand i LHC-tröjan. Foto: Bildbyrån.

Hur långt fram blickar du med din karriär?

– Jag vet inte riktigt. Kroppen känns väldigt bra och det är fortfarande väldigt roligt att spela. Jag tar en säsong i taget. Sen får jag ta en dialog med familjen och se hur det artar sig. Det ska vara värt det också, och sen får vi se hur allt passar. Just nu tycker jag bara det är hur kul som helst att spela, och det man kommer sakna är ju allt runtomkring. Att vara i omklädningsrummet med grabbarna, träningarna, gemenskapen…Det kommer nog vara tufft att bli av med det. Det är ju det många som lagt av säger är det svåraste, säger Engstrand innan han konstaterar:

– Jag håller i ett tag till framöver, i alla fall.

Först och främst väntar Djurgården på bortaplan under onsdagen. Då inleds den andra halvan av säsongen.

– Jag tycker vi har potential i laget. Åtminstone för att kunna ta en playin-plats. Spelar vi som vi gör när vi spelar bra kan vi gå långt, men vi är väldigt ojämna, vilket kanske inte är så konstigt eftersom laget kommer från division 1 och blev klara för HockeyAllsvenskan sent. Samtidigt kan man inte hålla på att leta ursäkter hela tiden. Vi har ändå spelat 20-någonting matcher och då borde spelet sitta.

– Men nu ska vi försöka avsluta starkt innan jul, innan vi får några lediga dagar.

Kalmar ligger nia i HockeyAllsvenskan, med 37 poäng på 26 matcher.

