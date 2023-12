ANNONS

Sedan den otäcka händelsen i november har vardagen varit speciell för HV71.

Ulf Hall berättar om känslorna och hur laget påverkats av Sanni Hakalas skada.

– Jag satt med tårar i ögonen när jag såg det, säger tränaren.

Fredagen den 24:e november omkullkastades spelarna i HV71:s liv, inte minst Sanni Hakalas. I en match mot Djurgården föll hon illa och skadade sig så pass svårt att hon nu är förlamad från bröstet och neråt. I ett inlägg på Facebook en vecka senare skrev hon följande om sin status:

“Det är fortfarande svårt att förstå vad som har hänt, att kollisionen med målstolpen var så allvarlig som den var och att konsekvenserna har blivit så stora. Inte bara att jag tvingas sluta spela hockey, något som har varit en stor del av mitt liv i många år, men jag kan också tvingas att sitta i rullstol resten av mitt liv. Skadan jag ådrog mig förra fredagen efter att ha kolliderat med målstolpen har gjort mig förlamad från bröstet och nedåt, med nedsatt funktion i mina armar och händer. Det är en verklighet jag försöker acceptera”.



Nu har det gått några veckor sedan olyckan var framme och HV71:s tränare har fått samla sina tankar efter det tuffa som drabbat en av hans spelare.



– Förhoppningsfull är egentligen helt fel uttryck, men med tanke på hur Sanni är den kämpe hon är och har sitt glada humör känns det ganska bra. Sedan har man kastats mellan hopp och förtvivlan och det har varit väldigt många frågetecken kring hur hon mår, hur har operationen gått…, berättar Uffe Hall då han är på väg upp till Falun för att se sin dotter Nicole Hall och Damkronornas matcher i fyrnationersturneringen.

– Det har varit höga berg och djupa dalar, men jag tycket att det börjar stabilisera sig. Vad som än händer med trauman, olyckor eller vad det kan vara går livet vidare.

Ulf Hall, laget och givetvis klubben har också en löpande dialog med Sanni Hakala – I början var det i stort sett bara klubben som hade dialog med henne. Det var på familjens begäran. Så var det just i början för att vi inte skulle hålla på att ringa och skicka meddelanden.– Först var hon i Linköping där hon blev opererad. Sedan flyttades Sanni tillbaka till Jönköping och nu är hon nere i Lund på Rehab.– Hela laget var i omgångar uppe och hälsade på henne då hon var i Jönköping. Hon har även skickat en video på henne själv och alla håller idag kontakt med henne på sitt sätt.

Hur har gruppen mått efter att det här hänt?

– I början var det såklart, det blir så då man hamnar i en chock-fas, att man helt enkelt var förtvivlad, rädd, ledsen och allt det där.

– Det här hände fredagen 24:e november. Under lördagen hade vi ett ”debriefing-samtal” som var väldigt bra och nyttigt. Där fick vi prata ut. Sedan stängde vi en dag och under måndagen hade vi ett ytterligare ”debriefing-samtal”.

– Vi har pratat ut och gruppen har sett till att hänga ihop. Vi var också väldigt noga med under lördagen att alla hade någon att hänga med, om man inte uttryckligen bad om att få vara själv, vilket det inte var någon som gjorde.

– Gruppen har hängt ihop väldigt bra, käkat luncher och middagar tillsammans, men framför allt sett till att alla mår bra.

– Vi har också pratat om att när något sådant här händer en när och kär vän är det okej att visa känslor. Att gråta är helt okej. I början var det några som grät, men sedan kom vi på lite roliga grejer vi varit med Sanni på.

– Sanni är en kul prick och det händer en del roliga grejer runt henne och jag tycket att vi har bearbetat det här bra.



Har det här påverkat laget hockeymässigt?

– Första matchen vi spelade efter olyckan var mot Frölunda förra söndagen. Där var det ordentligt med känslor. Jag ska inte säga att någon var rädd, absolut inte, men däremot var alla på tå. Hände det någonting stod alla upp i båset, även Frölundas tjejer och ledare.

– Första träningarna vi hade efter olyckan, så fort någon ramlade blåste jag direkt av träningen och vi störtade fram för att kolla att allt var okej.

– Nu har vi kommit tillbaka och börjat tuffa på igen. Jag tror inte att det påverkat resultaten så mycket, men i början själva agerandet på träningarna.

– När vi lirade mot Frölunda var deras lag fantastiskt fina som visade hänsyn och kärlek. Det var fint och kändes bra.



Kan en olycka som den Sanni Hakala drabbades av rent av svetsa samman gruppen ännu mer?

– Ja, lite så faktiskt. Tjejerna har bestämt sig att spela för Sanni, vår kapten och ledare, så det har absolut svetsat samman laget mer.

Stora stödet - från hela hockeyvärlden: “Det är värmande”

Det har varit en stor uppslutning från media, andra klubbar, spelare, supportrar och så vidare. Något självklart Uffe Hall, laget och hela HV71 uppskattar mycket.



– Jag blir varm i hjärtat samtidigt som det framkalla känslor. Bara någon dag efter då Leksand lirade hemma hade deras supportrar en banderoll uppe där det stod ”Kämpa Sanni”, men på finska. Jag blev rörd och jag satt med tårar i ögonen när jag såg det.

– Vi har fått massor av SMS, mail och telefonsamtal från hela världen. Bland annat har flera college i USA hört av sig. Boston University, Penn State…

– Även lag nere i Europa har hört av sig så det har varit lite ”world wide”. Det är värmande när vi är rivaler, tävlar och inte alls tycker om varandra då vi är i varsitt bås, men när något händer kommer hockeyfamiljen tillsammans och visar kärlek, vilket är underbart.



Hur tror den här uppslutningen och stödet betyder för Sanni Hakala?

– Det kan nog bara Sanni svara på, men utifrån det lilla jag känner henne så känner hon värme och kärlek. Det pågår även lite insamlingar i olika former så hon känner såklart ett enormt stöd, vilket jag tror betyder jättemycket för henne.

– Det bevisar också att hon är populär. Folk gillar helt enkelt Sanni Hakala, avslutar Uffe Hall.

Här kan du läsa mer om hur du kan stötta Sanni Hakala i hennes rehabilitering: Fundraiser for Sanni Hakala by David Ullström : Sanni Hakala (gofundme.com) Insamling för Sanni Hakala | HV71.

