Winnipeg Jets kommer att tvingas klara sig utan sin målkung Kyle Connor. Efter en smäll i helgens match mot Anaheim blir nu stjärnan borta i sex till åtta veckor.

Det var i inledningen av den andra perioden i helgens möte med Anaheim Ducks som olyckan var framme för Kyle Connor.

Efter att ha avlossat ett backhandskott i slottet träffades Connor av en knätackling från Ducks forward Ryan Strome. Connor vred sig i smärtor efter smällen innan han fick hjälpas av isen.

Tidigare under veckan indikerade tränaren Rick Bowness att skadan kunde vara allvarlig – och nu står det klart att Connor kommer att bli borta i mellan sex till åtta veckor med en knäskada.

Kyle Connor ligger på en andraplats i Winnipegs interna poängliga med 28 poäng på 26 matcher. Forwarden toppar lagets interna skytteliga med 17 fullträffar och vann ifjol den interna poängligan efter att ha producerat 80 poäng (31+49) på 82 matcher.

Ryan Strome received a 5 minute major and a game misconduct for this knee-on-knee hit against Kyle Connor pic.twitter.com/fohHJkCwDm