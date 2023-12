Erik Johnson lämnade Colorado i somras för spel i Buffalo. I natt var backen tillbaka i Denver för första gången sedan flytten – och hyllades med stående ovationer från Colorado-publiken.

– Jag försökte bara ta in allt. Det var magiskt, säger Johnson till AltitudeTV.

Mellan 2011 och 2023 var Erik Johnson en del av Colorado Avalanches lagbygge och var med på resan där klubben gick från att vara ligans sämsta lag till att stå på toppen av hockeyvärlden vid Stanley Cup-segern 2022.

I somras lämnade Johnson klubben efter över 700 matcher för Avalanche. Ny klubbadress blev i stället Buffalo Sabres – och i natt var “EJ” tillbaka i Denver för första gången sedan sommarens flytt.

– Jag är supertacksam för tiden jag hade här. Alla lagkamrater och supportrar var så härliga mot mig i över ett decennium, så det är mycket tacksamhet. Det är extra speciellt att komma tillbaka, säger Johnson till Altitude TV.

Under en reklampaus passade Avalanche på att hylla sin tidigare trotjänare med ett videomontage på jumbotronen. 35-åringen blev märkbart berörd av hyllningen, som kulminerade i en stående ovation för honom.

– Jag försökte bara ta in allt. Det var magiskt. Det var speciellt, säger Johnson.

– Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Denver är mitt hem och jag tror att många supportrar känner igen sig i den jag är. Jag har alltid försökt vara genuin och ärlig under alla mina år och jag ville visa min respekt för dem.

The Colorado Avalanche crowd erupts in "EJ" chants for Erik Johnson 👏



Erik Johnson is playing in his first game in Colorado as a member of the visiting team 💙 pic.twitter.com/RF1ErGdXsj