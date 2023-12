Jacob Larsson kan få chansen att göra säsongsdebut i NHL då han kallas upp av Ottawa Senators.

Samtidigt skickas tidigare Oskarshamsstjärnan Jiri Smejkal ner till farmarligan efter att ha fått NHL-debutera i helgen.

Den här säsongen har Jacob Larsson fortfarande inte fått göra någon NHL-match då han har tillbringat hela säsongen i farmarlaget Belleville Senators där han har gjort fyra poäng på 18 matcher.

Nu kan dock svensken få göra sin säsongsdebut i Ottawa då han har blivit uppkallad till NHL-truppen med tanke på att Thomas Chabot är borta med en skada. I fjol fick den förre Frölundabacken göra sju matcher i NHL.

Roster update: The #Sens have re-assigned forward Jiri Smejkal and recalled defenceman Jacob Larsson to/from @BellevilleSens.