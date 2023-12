Tanner Pearson är skadad. Då kallar Montréal Canadiens upp Emil Heineman från farmarlaget Laval Rocket i AHL. Men någon NHL-debut ser det inte ut att bli i nattens match mot Pittsburgh Penguins.

Emil Heineman kan bli nästa svensk att göra NHL-debut.

Sent på onsdagskvällen meddelade Montreal Canadiens att de kallat upp svensken från AHL och farmarlaget Laval Rocket. Detta efter att ha satt veteranforwarden Tanner Pearson på skadelistan med en överkroppsskada. han förväntas missa fyra till sex veckors spel.

Heineman kommer av allt att döma inte få speltid i nattens hemmamatch mot Pittsburgh Penguins, rapporterar Arpon Basu på The Athletic.

Canadiens say Emil Heineman is not expected to play tonight.