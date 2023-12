ANNONS

Emil Aronsson kommer att provspela med danska Fredrikshamn i en månad. Klubben vill skriva ett längre avtal med svensken – och vädjar till sina sponsorer.

– Det behövs mer pengar, säger sportchefen Kasper Kristensen.

Via sin hemsida meddelar den danska nästjumbon Fredrikshamn att man gjort klart med den svenske forwarden Emil Aronsson på ett try out-kontrakt. Avtalet gäller under en månads tid – men den danska klubben vill säkra svenskens tjänster under den resterande delen av säsongen.

Nu vänder man sig till sponsorer för att säkra extra finansiering.

– Vi är väldigt glada över att ha kommit överens med Emil Aronsson, men vi är också medvetna om att om kontraktet ska förlängas, vilket vi hoppas, så kommer det att behövas mer ekonomi. Vi har kunnat finansiera denna första månad och vädjar därför till våra alltid trogna sponsorer att ge bidrag till en förlängning av kontraktet med Emil, så att vi kan njuta av honom resten av säsongen, säger sportchefen Kasper Kristensen.

Spelat 81 SHL-matcher

Aronsson har gått klubblös sedan i våras, då hans avtal med Västerås löpte ut. 28-åringen har spelat närmare 300 grundseriematcher i Hockeyallsvenskan med Västerås, Södertälje, AIK och Mora. Han har även spelat 81 SHL-matcher med Mora.

Förra säsongen noterades Emil Aronsson för två mål och totalt elva poäng på 48 grundseriematcher för Västerås.

I Fredrikshamn återfinns sedan tidigare svenskarna Pontus Englund, Måns Hansson, Jakob Stridsberg och Robin Johansson. Laget tränas av svenske Patric Wener.

TV: Sitter Ante Karlsson löst i Timrå?