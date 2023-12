ANNONS

Efter en fin start på säsongen har andraplatsen i Philadelphia blivit Samuel Erssons.

För hockeysverige.se berättar 24-åringen om intåget i NHL, hyllningarna - och konkurrensen med sin nära vän, Felix Sandström.

– Jag känner att det gått bättre och bättre mot slutet. Det är en positiv spiral, säger Ersson.

Pelle Lindbergh är idag en ikon i Philadelphia. Inte bara för att han omkom mitt i karriären utan även för att han var en uppskattad personlighet och riktigt bra målvakt. Efter Pelle har även Tommy Söderström, Johan Backlund och Felix Sandström fått dra på sig klassiska Flyers-tröjan. Förra säsongen debuterade dessutom Samuel Ersson i Flyers och nu har han etablerat sig som tydlig tvåa på målvaktssidan i laget. Något han såklart hoppats på samtidigt som han var osäker på vilken målbild som var realistisk för honom inför säsongen.



– Det var kanske lite svårt att veta vad jag hade att förvänta mig inför säsongen. Vi var fyra målvakter. Carter (Hart) var given. Sedan var vi tre som slogs om den sista platsen. Jag gick in i säsongen med ett öppet sinne, berättar Samuel Ersson för hockeysverige.se under en promenad till träningshallen.

– Jag tror på mig själv, att jag kan prestera samtidigt som jag vet att jag kan slå mig in och göra bra saker i den här ligan.



Med tanke på det sätt du presterat den här säsongen, har du utvecklat ditt målvaktsspel mycket eller handlar det mer om mindset?

– Jag skulle säga att det är en kombination. Det är ändå saker jag har fått jobba på samtidigt som jag kommit in i alltmer och mer. Allt sker på en högre nivå och detaljerna får en större tyngd i och med att spelarna är så skickliga.

– Sedan är det mycket mindset. Jag tror på det här med att hitta självförtroende och våga lita på sitt spel, att det håller på den här nivån också. Jag vet att jag är en bra målvakt och när mitt spel sitter kan jag vara riktigt bra.

– Det är bara att fortsätta jobba på detaljerna och samtidigt lita på mitt spel i sin helhet.

Samuel Erssons målvaktskollega i Philadelphia är Carter Hart som tog klivet in i NHL redan säsongen 2018/19 och som nu har blivit lite av en favorit bland fansen i Wells Fargo Center.



– Han är sjukt duktig och det är en ynnest att få jobba bredvid en så bra målvakt, att mer eller mindre varje dag få träna och jobba med honom.

– Jag kan bolla med honom om hur han tänker i olika situationer och snappa upp detaljer i hans spel som jag känner att jag kan ta till mig. Det har varit väldigt kul och det är en riktigt bra kille utanför isen också.



Carter Hart är 25 år medan Samuel Ersson är 24 och de båda målvakterna har hittat varandra även vid sidan av isen.



– Vi har varit ute och käkat tillsammans, hängt lite och byggt en relation utanför också. Jag tycker att vi trivs bra med varandra och bra både på och utanför isen.

Hyllats av Tortorella: “Väldigt självsäker”

Tidigare Brynäs-målvakten har den här säsongen vaktat Flyers mål nio matcher där fem av dessa slutat med vinst efter 60 minuter.



– Hur jag skulle sammanfatta säsongen? Att det blir bättre och bättre, säger Samuel Ersson med ett skratt och fortsätter:

– Det började lite tungt. Nu har jag kommit in i det mer och mer. Jag tror att jag fått upp självförtroendet mer för varje match jag spelat.

– Laget går också bättre och bättre för varje match och bygger en tro på att vi är ett bra lag och kan jaga andra lagen i den här ligan. Vi har gått in med inställningen och attityd att visa att dom som rankat ner oss från början har fel. Det har varit en rolig säsong så här långt.

Coachen, John Tortorella, sa i en intervju efter Samuel Erssons stormatch mot Pittsburgh:

– Väldigt självsäker. Jag tycker att han ser bättre ut för varje räddning han gör. Jag pratar alltid om hans mindset och jag ser att han spelar med mycket självförtroende. Jag tycker att han har rätt “swagger”. Han fick en liten tuff start men han blir bättre för varje match han har spelat och i de senaste två har han varit riktigt bra.



Samuel Ersson:

– Jag känner fortfarande att jag vill slå mig in, göra mig en plats i ligan och i laget. Jag har det kvar och vill bevisa mycket. Att hjälpa laget att vinna matcher är mitt yttersta mål och jag känner att det gått bättre och bättre mot slutet och har fått vinna mer. Det har varit kul och bygger mer självförtroende och är en positiv spiral.

En viktig bit för att prestera är det sociala vid sidan om och Philadelphia är en stad där Samuel Ersson trivs bra.



– Ja, jag trivs bra och kommit in i stan mer och mer. Jag bodde på hotell ganska länge, men flyttade till en lägenhet för en månad sedan.

– Det blev några månader på hotell och det låg vid träningsanläggningen som i sin tur ligger en halvtimme från centrala Philadelphia. Då bodde jag lite ute på vischan.

– Nu bor jag i ”Philly” och trivs bättre och bättre. Det har varit skönt att komma in i en stad där det är lättare att hitta på saker samtidigt som det varit en bra tajming eftersom min familj kommer över efter den 15:e. Det kan vara kul att bjuda dom till en lägenhet och inte något hotellrum.



Hur stort är hockeyintresset i Philadelphia nu?

– Jag skulle säga att det börjar byggas upp mer och mer. ”Philly” är en stor sportstad där hockeyn har varit stor. Nu har det gått tungt några år. Det i kombination med alla andra sporter här… Fotbollen och basebollen går sjukt bra. Även i basketen har man gått ganska bra.

– Nu har vi visat att vi är att räkna med så hockeyintresset börjar byggas upp mer och mer igen. Philadelphia som stad andas verkligen idrott det är väldigt kul att leva i en sådan stad där alla idrotter är så stora. Även att ha kunnat gå på andra matcher har varit coolt.



Har du varit på många andra sporter?

– Jag har försökt bocka av andra sporterna och kollat på baseboll, basket och amerikansk fotboll. Jag kan väl säga att baseboll var det jag tyckte minst om.

– Vi var på en grundseriematch och som jag har förstått är det under slutspelsmatcherna, speciellt i en stad som ”Philly”, blir det en väldig fest på läktarna. Jag kanske ska testa en slutspelsmatch först och sedan döma utefter det.

Vänner som konkurrerar med varandra: “En speciell relation”

Pratar man mycket Pelle Lindbergh med dig med tanke på att du är svensk och målvakt?

– Det har absolut kommit upp på tal. Jag har märkt då jag träffat folk i ”Philly” som kommer ihåg Flyers storhetstid att dom minns en sådan som Pelle väldigt väl.

– Minnet av Pelle lever absolut kvar hos dom jag träffat. Folk som jobbat runt laget länge kan komma fram och prata om honom.



Hur är dialogen med Felix Sandström med tanke på att han också är aktuell som andramålvakt i Philadelphia men just nu är i farmarlaget Lehigh Valley Phantoms?

– Vi har hängt mycket utanför isen och det är en speciell relation för oss, att vi är vänner men ändå konkurrerar med varandra på isen. Jag tycket att vi haft en bra relation och inte sett något personligt i den konkurrenssituationen.

– Han har nu fått spela mycket i Phantoms även om han också varit skadad en liten sväng. Jag har glad att han får spela fler och fler matcher, men framför allt att det går bra för honom.

Samuel Ersson och Felix Sandström har också spelat tillsammans i NHL.– Då jag blev uppkallad i början var Carter skadad så då var det jag och Felix som kamperade ihop ett bra tag.– Jag satt på bänken när Felix vann sin första NHL match och han satt på bänken då jag vann min första.– Det var verkligen en speciell känsla att vi var två svenskar eftersom det inte är speciellt vanligt. Framför allt också att vi båda är Brynäs-keeprar, avslutar Samuel Ersson.