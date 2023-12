ANNONS

Bröderna Abbott har gjort sitt i Rögle.

Ett oväntat beslut, tycker Radiosportens expert Per Svartvadet.

– Jag trodde inte Rögles styrelse hade det modet, säger Svartvadet till hockeysverige.se.

Rögle har än så länge inte motsvarat de högt ställda förväntningarna som fanns på laget inför säsongen. Efter drygt halva SHL:s grundserie har laget bara samlat på sig 32 poäng, en notering som gör att laget ligger på en elfteplats i SHL-tabellen med bara tre poäng ned till HV71 på kvalplats.

Nu har klubben valt att agera genom att sparka huvudtränaren Cam Abbott samt sportchefen Chris Abbott.

– Jag tycker att det är väldigt oväntat. Jag trodde inte Rögles styrelse hade det modet, säger Radiosportens expert Per Svartvadet till hockeysverige.se

– Rögle har satsat hårt de senaste åren för att vinna det där guldet som de var så nära att vinna 2021. Med tanke på det spel som de hade ifjol och inte fick ut vad de hade hoppats på då i kombination med kräftgången i år så kan jag ändå förstå att man gör den här drastiska åtgärden.

“Måste få resultat med sig”

I stället kommer assisterande tränarna Roger Hansson och Max Bohlin tillsammans med målvaktstränaren Peter Hirsch initialt att få ett dela på tränaransvaret framöver, medan Hampus Sjöström blir tillförordnad sportchef.

– Nu får ledarstaben ett landslagsuppehåll på sig här att spela ihop gruppen och få lite ny energi i laget, så det är rätt tidpunkt att göra bytet nu. Sedan är det alltid tufft att plocka bort ledare som levererat starka resultat tidigare.

Vilka blir utmaningarna för dem, här och nu?

– Man vill få en effekt direkt. De måste få resultat med sig, på ett eller annat sätt. Det är många bra lag i SHL och en jämn tabell, så det är inte bara att gå in och vinna matcher, heller. För Rögles del handlar det inte om hur det ser ut den kommande tiden, utan det gäller bara att få med sig resultat och få med sig gruppen.

Roger Hansson och Max Bohlin. Foto: Bildbyrån

Svag offensiv: “De har kört fast”

Trots stjärnnamn som Rodrigo Ābols, Simon Ryfors, Daniel Zaar och Adam Tambellini är Rögle, tillsammans med nykomlingen MoDo, det lag som gjort näst minst mål i hela SHL med sina 62 mål på 25 matcher. Bara tabelljumbon Oskarshamn (53 mål på 25 matcher) har gjort färre mål än det tippade topplaget.

– Rögle har försökt hålla i pucken inom laget mycket mer den här säsongen, på samma sätt som Växjö och Skellefteå, och det har inte lyckats. Det är inte Abbotts spelstil. Nu på slutet försökte de gå tillbaka till den spelstil som de haft tidigare, men inte kunnat få resultat. De har kört fast i spelet och att sälja in spelsystemet till spelarna.

Tror du att en sådan här förändring kan göra att laget får ordning på sina problem?

– Absolut. Det har man ju sett med Leksand den här säsongen, som fått ett lyft under Mikael Karlberg och “Challe” Berglund. Spelarna släpper ned axlarna lite, det blir roligare att gå till rinken och man spelar ut på ett helt annat sätt än vad man gjorde under Björn Hellkvist. Det här kan ge samma effekt för Rögle, tror jag. Om spelarna anammar Hanssons linje och kan få in lite glädje och avslappning i laget så kan man absolut klättra i tabellen.

“Rögles största ledare i modern tid”

Cam och Chris Abbott anslöt till Rögle under hösten 2017 och förvandlade klubben från ett bottenlag i SHL till ett av ligans starkaste lag. 2021 tog tvillingarna Rögle till SM-final, där man sedermera förlorade mot Växjö, och säsongen därpå så vann man både SHL:s grundserie och Champions Hockey League.

– De har höjt nivån på allting. De har gjort den sportsliga organisationen mycket proffsigare med en ökad träningsmängd och hur man ska behandla unga spelare. De har haft en otroligt bra utväxling på talanger som man tagit dit, vilket man också tjänat pengar på, säger Svartvadet.

– Bröderna Abbott har tagit Rögle från att vara ett lindansargäng till att bli ett topplag i SHL. De har gjort en otrolig resa. De är Rögles största ledare i modern tid.

Cam och Chris Abbott. Foto: Bildbyrån

