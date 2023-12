ANNONS

I dag gjorde Jakob Ihs Wozniak, född 2007 sin första träning med Luleås A-lag.

Även det klarade det stora löftet galant.

– Jag var inte ens i närheten av så bra som han är, säger Linus Omark.

För drygt ett år sedan var han en av Norrbottens stora hjältar när man säkrade ett historiskt guld i TV-pucken. Nu har Jakob Ihs Wozniak gjort sin första träning med Luleås SHL-trupp.

16-åringen har imponerat stort under hösten och smällde in 30 poäng (11+19) på 24 matcher i J20-laget under den första halvan av säsongen. Det hela ledde under tisdagen till denna utmaning, att ställas mot några av SHL:s främsta. En utmaning som han enligt stjärnan, Linus Omark klarade utmärkt.

– Han var lite nervös, vilket är förståeligt, men jag tycker han skötte sig fint. Alla som kan något om hockey ser att han har det där lilla extra och det ska bli kul att följa honom, säger Omark till Norrländska Socialdemokraten och fortsätter:

– Jag var inte ens i närheten av så bra som han är. Jag var ju rätt sen i min fysiska utveckling, det var inte förrän under gymnasietiden jag började växa till mig, han har en bra storlek redan nu. Han kommer bli hur bra som helst när han har lagt på sig lite mer muskler.

Redan i somras fick Jakob Ihs Wozniak tips av Linus Omark då de spelade innebandy ihop, men ändå erkände löftet att han var lite nervös inför träningen.

– Lite nervöst var det faktiskt, men det var kul att få chansen, och nu när jag har gjort bort den första träningen kanske jag ska spela lite mer avslappnat, säger han till NSD.

Jakob Ihs Wozniak har under denna säsong även gjort 16 poäng på 17 matcher för det svenska U17-landslaget.

TV: Talangens kanonskott mot Kanada Väst