David Perron stängs av i sex matcher för sin crosscheckinig på Artjom Zub och tvingas dessutom avstå lön.

Kostnaden: 1,6 miljoner kronor.

Det var drygt halvvägs genom den första perioden i helgens möte mellan Detroit och Ottawa som Detroits veteran David Perron crosscheckade Artjom Zub i huvudet efter en situation framför Senators mål. Perron fick matchstraff för tilltaget och straffas nu ytterligare av ligan.

Under inledningen av veckan hade Perron ett samtal med NHL Player Safety, som under natten till tisdag, svensk tid, beslutade sig för att stänga av Perron i sex matcher för crosscheckingen på Zub. Enligt NHL:s kollektivavtal ska Perron även avstå lön under sin avstängning – en summa som landar på drygt 1,6 miljoner kronor.

Den här säsongen tjänar Perron 55 miljoner kronor.

Situationen föranleddes av att Detroits storstjärna Dylan Larkin fallit till isen och till synes blivit medvetslös efter att först ha knuffat av Mathieu Joseph och därefter träffats av ett slag i ansiktet från Parker Kelly. Perron skrinnade därefter in framför mål, där han såg Zub stå ovanför Larkin och således gav sig på Senators ryske back.

Larkin kunde efter de otäcka scenerna ta sig av isen av egen maskin, men placerades tidigare i veckan på skadelistan av Red Wings. Det är ännu oklart när han kan vara tillbaka i spel.

