Isak Rosén fick NHL-debutera för Buffalo Sabres och spelade sju matcher i världens bästa hockeyliga.

Men nu flyttas den 20-årige svensken ner till AHL för spel med farmarlaget Rochester Americans igen.

Samtidigt kallas tre svenskar upp till NHL.

I slutet av november flyttades Isak Rosén upp till Buffalo Sabres NHL-trupp och han fick göra sin NHL-debut mot New Jersey Devils under lördagen 25 november.

Det blev totalt sju matcher uppe i världens bästa hockeyliga för 20-åringen från Leksand men nu väntar AHL-spel igen.

Buffalo meddelar nämligen att Rosén flyttas tillbaka ner till farmarlaget Rochester Americans där han kommer spela framöver. Tidigare den här säsongen har forwarden gjort succé i AHL med 19 poäng på 16 matcher vilket gör honom till en av de bästa U21-spelarna i ligan.

The Buffalo Sabres have recalled forward Brett Murray from the Rochester Americans (AHL). Additionally, the team has loaned forward Isak Rosen to Rochester. pic.twitter.com/RPkBmZGv1Q