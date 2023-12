ANNONS

Det både smällde, trillades och tuggades på otillåtna sätt under under lördagens SHL-omgång. Nu riskerar fyra spelare att straffas av disciplinnämnden.

“Pajuniemi har ingen möjlighet att försvara sig och faller handlöst in i sargen”, skriver nämnden om en av anmälningarna.

Det hettade till ordentligt under lördagens SHL-omgång - och främst i mötet mellan Skellefteå och Malmö. Hemmalaget tog med sig en 5–4-seger, men riskerar nu att straffas dubbelt för sitt uppträdande i matchen.

Både Petter Granberg och Oscar Lindberg är nämligen anmälda till disciplinnämnden tillsammans med Fabian Wagner i Linköping och Frédéric Allard i Luleå

För Oscar Lindberg handlar det om en tackling på Malmös Kim Rosdahl som under mötet renderade i ett matchstraff.

“Lindberg kommer med fart och tacklar med höger axel i huvudet på Rosdahl. Tacklingen utdelas efter att Lindberg vunnit pucken och spelat bort denna. Första kontakten sker mot huvudet och utdelas med stor kraft.”, skriver disciplinnämnden.

– Den där är inte snygg, sa TV4:s kommentator Lars Lindberg i sändningen.

Petter Granberg klarade sig med en tvåminutersutvisning i mötet efter att han gjort Lauri Pajuniemi irriterad, men riskerar även han ett hårdare straff nu.

“Granberg tacklar med båda händerna i ryggen på Pajuniemi som står en bit ut från sargen. Pajuniemi har ingen möjlighet att försvara sig och faller handlöst in i sargen.”, skriver SHL:s disciplinnämnd.

Se situationerna här.

Anmäld - för tuggandet: “Som tuggummi”

Den tredje anmälningen som trillar in under söndagen är av en lite annorlunda art.

Luleås Frederic Allard riskerar att straffas för att han under lördagens möte tydligt använt sitt tandskydd på ett felaktigt sätt. Så tydligt att TV4:s kommentator Patrik Westberg uppmärksammade det i sändningen.

– Specialgjort tandskydd för flera tusen. Det använder han som tuggummi, sa Westberg.

Nu skriver disciplinnämnden följande:

“Ett tandskydd skall sitta över tänderna för att skydda och inte vara utanför munnen under spelet.”

När det gäller Fabian Wagners anmälan kommer den efter att JVM-forwarden förstärkt efter att han själv delat ut en tackling.

“När Wagner är på väg bort så slår Sellgren ett slag på skridskon på Wagner som väljer att förstärka situationen genom att falla ner på båda sin knän och åka haltande därifrån.”, skriver SHL:s disciplinnämnd.

TV: Victor Hedman hyllar Jonas Johansson