Malmö hade en tung förstaperiod uppe i Skellefteå laget hamnade i ett 3-1-underläge – efter en jättetavla av målvakten Daniel Marmenlind.

– Jag tar det gärna men det blev en riktigt märklig studs, säger målskytten Jonathan Pudas till TV4 Play.

Jonathan Pudas och Skellefteå var en man mindre på planen, då skickade backen iväg en puck från egen blålinje, som ställde Daniel Marmenlind och gick in i målet.

– Snacka om en Rembrandt. Det är så klart en dundertavla av Marmenlind, sade kommentatorn Lars Lindberg i sändningen på TV4 Play.

Målet innebar också 3-1 i matchen efter en helt okej period på bortaplan mot Skellefteå. Där skåningarna också vann skotten med 16-12. Det var med sex och en halv minuter kvar som målet föll.

– Det är bara att släppa och gå vidare. Alla gör misstag därute och det är bara att glömma och gå vidare, säger Malmös kapten Fredrik Händemark.

Första målet – på nästan två månader

För Jonathan Pudas som sköt det märkliga målet var det första fullträffen sedan den 19 oktober. Det var också “bara” det tredje målet för säsongen.

– Jag tar det gärna, men det blev en riktigt märklig studs. Det kanske var det man behövde för att få igång målskyttet. Förhoppningsvis rullar det på nu.

Det stod också 3-1 inför den tredje perioden efter att Andreas Johnson och Oscar Lindberg gjort de övriga målen för Skellefteå. För Malmö var det Fredrik Händemark som stod för målet.

I början av den tredje kom det sedan ytterligare en kalldusch för Malmö när Filip Sandberg sköt 4-1 bara 28 sekunder in i den andra perioden. En stund senare fick även Skellefteå in mål nummer fem via Oskar Nilsson.

