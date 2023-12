Fjärde raka förlusten för Örebro: "Kan inte börja dra i någon panikbroms"

ANNONS

Örebros fall genom tabellen ser ut att fortsätta. Mot Växjö inkasserade laget sin fjärde raka förlust efter 2-4 på hemmaplan.

– Vi kan inte börja dra i någon panikbroms när vi gör sakerna vi pratar om, säger huvudtränaren Johan Hedberg i TV4:s sändning.

Det vill sig inte för Örebro just nu. Närkingarna fick en tuff start på matchen mot Växjö när bortalaget tidigt klev ifrån till en 2-0-ledning via mål av Emil Sylvegård och Manuel Ågren.

Örebro kom dock tillbaka i den andra perioden och satte 2-1 och 2-2 inom loppet av nio sekunder. Där JVM-forwarden Jonathan Lekkerimäki först passade fram Linus Arnesson till 2-1 innan han själv kvitterade matchen via ett stenhårt skott som studsade in i mål via ribban och sedan en back.

Växjö ville dock annorlunda och klev direkt tillbaka i ledningen när Marcus Sylvegård drog till med ett direktskott.

I den tredje perioden sökte Örebro ånyo efter en kvittering, men istället kom Manuel Ågren loss och fixade en 4-2-ledning till Växjö, något som blev för tufft för Örebro att komma tillbaka från.

– Vi gör många bra saker, tar in pucken djupt, drar isär dem och använder backen. Vi är inte spetsiga nog för att avsluta lägena och vi är inte kliniska. Vi måste hitta sätt att göra mål och göra det svårare för dem att göra mål, säger Johan Hedberg till TV4 Play.

Dåliga formen: “Kommer komma utdelning"

Örebro fick en bra möjlighet att ta sig in i matchen när Brian Cooper i Växjö fick en femminutersutvisning på Mathias Bromé. Backen tryckte till Örebrospelaren i ryggen som föll in i sargen. Det blev dock inget matchstraff utan endast en singelfemma.

Hemmalaget kunde inte utnyttja läget man fick utan tiden rann ut och det blev till slut 4-2 som resultat. Örebros fjärde raka förlust och man har nu bara två vinster senaste tio matcherna. Samtidigt som lagen bakom nu också får chansen att närma sig i tabellen.

– Vi kan inte börja dra i någon panikbroms när vi gör sakerna vi pratar om. Det kommer komma utdelning, det har jag sett förut, säger Hedberg.

Örebros nästa match är på annandagen mot Timrå.

