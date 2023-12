Jiri Smejkal ser ut att kunna få göra NHL-debut.

Den tidigare Oskarshamnsstjärnan kallas upp av Ottawa Senators.

Efter succén i Oskarshamn förra säsongen fick Jiri Smejkal ett NHL-kontrakt av Ottawa Senators och han flyttade till Kanada inför årets säsong.

För cirka en månad sedan kom det dock uppgifter om att Smejkal kunde vara på väg tillbaka till Oskarshamn – men det ryktet förnekades snabbt då tjecken sades vara nära att få chansen i NHL.

Nu ser det också ut att bli verklighet.

Smejkal kallas nämligen upp till Ottawa och kan få göra NHL-debut inom en snar framtid.

Roster update: The #Sens have recalled forward Jiri Smejkal from @BellevilleSens.