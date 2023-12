ANNONS

Malmö dras med skadebesvär på backsidan. Då får Vimmerbys back Oskar Lindgren chansen att spela SHL-hockey i kväll.

Via sin hemsida meddelar Malmö att man lånar in den 26-årige backen Oskar Lindgren från Vimmerby. Lånet gäller kortsiktigt match för match och backen är får göra sin SHL-debut i kväll mot Linköping.

– Med tanke på att vi har en del skador, sjukdom och avstängningar i vår backbesättning är vi tacksamma att vi kan låna in Oskar från Vimmerby, säger sportchefen Björn Liljander till klubbens hemsida.

Spelat i Hockeyallsvenskan

Backen, som tidigare under säsongen lånats in till hockeyallsvenska Västervik i ett par matcher, har producerat tio poäng på 16 matcher i Hockeyettan med Vimmerby den här säsongen. Lindgren är fostrad i BIK Karlskoga och debuterade i Hockeyallsvenskan under säsongen 2014/15 och spelade totalt elva allsvenska matcher för klubben innan han lämnade för spel i KRIF Hockey 2017.

Malmö har sedan tidigare Teemu Kivihalme och Matias Lassen på skadelistan, medan Adam Ollas Mattsson är avstängd i kvällens match till följd av den tackling han delade ut på Gustaf Westlund förra veckan.

TV: "En YouTube-klassiker - han blir en säl"