Östersund ligger näst sist i tabellen, men har på senare tid varit aktiva på spelarmarknaden. De har dels brutit med den tänkta spetsvärvningen Grant Mismash - men också värvat rutinerade målvakten Andreas Ljunggren. För hockeysverige.se berättar sportchefen Per Tagesson om det krisartade läget - och hur man ska lösa målvaktssidan där tre burväktare just nu har kontrakt.

– Det kommer bli svårt att ge speltid till alla.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Man kan lugnt påstå att Östersund haft en tuff säsongsstart. Med endast 20 inspelade poäng på 21 matcher, och nio raka matcher utan en trepoängare, tycks förra säsongens nykomlingar vara fast förankrade i botten av HockeyAllsvenskan.

Det blev visserligen en poäng i fredagens match mot Brynäs - men hedersamma förluster har det varit gott om för Östersund under säsongen.

– Till slut blir man trött på hedersamma förluster. Då tar man gärna en skitvinst, bara man får de tre poängen. Det är fortsatt ganska jämnt i ligan, men vi har inte råd att hamna mer efter än vi är just nu, konstaterar sportchefen Per Tagesson i samband med Brynäsmatchen.

Jag gissar att ni hade önskat att få med er lite fler poäng så här långt.

– Ja, det är klart. Ser man till tabelläget är vi inte nöjda.

– Spelet har varit lite upp och ned. Vi har spelat bra i många matcher och varit spelförande i många matcher på ett helt annat sätt än hur vi var ifjol. Kollar man hur vi spelat, och tittar på underliggande statistik och sådant, bör vi inte ligga där vi ligger. Ibland blir man överraskad själv att vi faktiskt gör det. Men det är den verklighet som råder, och vi måste på något sätt se till att vända det.

“Inte funderat på att byta tränare”

I samband med onsdagens förlust mot Västerås hördes det avgångsrop i riktning mot tränaren Roger Forsberg.

Har det varit “frestande” att göra förändringar utanför isen?

– Det är klart att vi hela tiden tittar på vad vi kan göra och hur vi kan göra saker bättre. Men för vår del har det inte känts som att vi funderat på att byta tränare eller göra allt för radikala förändringar, svarar sportchefen.

– Vi har en plan för vad vi behöver göra framöver för att lyfta. Det kan vara att vi tar in en spelare, eller något annat. Vi har en plan, men ingen panik att göra något - och jag tror ju inte att det blir bra om man gör allt för mycket heller.

Roger Forsberg. Foto: Bildbyrån.

Förra veckan bröt Östersund med den tilltänkte spetsspelaren Grant Mismash, som efter 2+5 på 16 matcher hamnade i norska Stjernen i stället.

– Just nu känner vi inte att vi har något panik att hitta en ersättare för just Grant, eftersom vi har Oscar Pettersson på lån från MoDo. Men det är klart, det kan förändras ganska fort. MoDo kan åka på någon skada och så ska han tillbaka dit.

Just MoDo plockade nyligen tillbaka Theo Jacobsson, som gjort succé i Östersunds bottenrival Västervik.

– Vi håller koll på marknaden hela tiden, och tittar på vad som finns. Vi kan åka på en skada eller vad som helst på vem som helst, och så kanske man måste göra något. Man måste alltid hålla sig uppdaterad, säger Tagesson.

– Vi har egentligen kollat efter en forwardsförstärkning sedan september, när (Carl) Skärström gjorde illa sig, men spelarmarknaden är som den är. Och ska man plocka in någon spelare i det här skedet av säsongen vill man gärna att det ska bli rätt också, så att det inte blir en chansning.

Har tre målvakter: “Kommer bli svårt”

Östersund gjorde nyligen en förändring på målvaktssidan, där rutinerade Andreas Ljunggren hämtades in från Mora. ÖIK har nu tre målvakter på avtal, eftersom både Isak Mantler och den i fredags storspelande Alex D'Orio finns kvar. Mantler har 90,1 i räddningsprocent och ett snitt på 2,66 insläppta mål per match. D'Orio står på 87,8 och 3,13 insläppta per match.

– Vi har kollat över alla delar, och vi tycker vi varit upp och ned i alla delar. Målvaktsspelet inkluderat. När situationen blev som den blev i Mora och Andreas verkligen visade ett intresse att komma till oss, och även skrev på för nästa säsong, kände vi att “då gör vi det”. Han är en så pass bra och trygg målvakt i den här ligan att det blev lite för bra för att vi inte slå till.

Andreas Ljunggren. Foto: Bildbyrån.

Men nu har ni tre målvakter…

– (Skratt) Ja, exakt.

D'Orio har haft det lite tuffare under säsongen, men nu gör han en stormatch mot Brynäs. Hur tänker du kring hur du ska göra på målvaktssidan?

– Alex har varit lite upp och ned, men gör det bra i den här matchen. Men ja, vi är i en situation med tre målvakter och det kommer bli svårt att ge speltid till alla.

– Vi får väl se vad som händer. Vi ska känna lite på det här framöver och se vilket intresse som finns. Sen får vi se vart det leder.

Östersund möter Tingsryd i nästa match, på onsdag.

