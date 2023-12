Washington har inte fått ut det man har velat av Jevgenij Kuznetsov. Nu petas den ryska stjärnan i nattens match mot Arizona.

Jevgenij Kuznetsov har haft en nedåtgående trend ett tag nu och har fått en mardrömsstart på säsongen. Nu har Washington också valt att peta centern i nattens match mot Arizona.

Den ryska stjärnan har bara stått för nio poäng på 19 matcher och har endast ett mål på de senaste sex matcherna. Hittills är han på väg mot 38 poäng för säsongen, vilket skulle vara den överlägset sämsta noteringen sedan första riktiga säsongen i ligan, då blev det 37 poäng.

Senast Jevgenij Kuznetsov petades var den 3 maj 2021 då han och Ilja Samsonov var sena till samlingen.

Evgeny Kuznetsov will be a healthy scratch for the Caps tonight in Arizona. Spencer Carbery called it a “mental reset” for Kuznetsov.