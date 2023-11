Nattens möte mellan Ottawa och Florida blev ett stökigt sådant. I den tredje perioden fick tio spelare lämna matchen efter att ett slagsmål utbrutit.

– Jag tycker inte att det är dåligt att spela med känslor, säger Senators kapten Brady Tkachuk till TSN.

Det var drygt halvvägs genom den tredje perioden som det brakade loss rejält mellan Ottawa Senators och Florida Panthers. I bytet efter att Carter Verhaeghe stängt matchen med sitt 4–0-mål för Panthers utbröt ett stort bråk efter att Brady Tkachuk åkt in i motståndarmålvakten Sergej Bobrovskij i samband med ett avslut.

Dmitrij Kulikov uppskattade inte Tkachuks agerande, varpå amerikanen snabbt kastade handskarna och ett stort kaos utbröt. Samtliga utespelare på isen var vid något tillfälle involverade i bråket som utbröt.

– Jag menar, jag tycker inte att det är dåligt att spela med känslor. När det här laget spelar med känslor så är vi ett svårt lag att slå och känslorna visar att vi bryr oss, säger Tkachuk till TSN.

Tempers flare between the Senators & Panthers and every player on the ice is assessed a 10-minute misconduct. 😱 pic.twitter.com/1HI2TrSJCl