Oskarshamns mardröm fortsätter.

Under tisdagskvällen stod jumbon för en ny kollaps och förlorade hemma mot Leksand med hela 8-4. De har nu åtta raka förluster i SHL.

– Vi sviker staden och fansen, säger lagkaptenen Oscar Engsund.

Mörkret sänker sig över IK Oskarshamn.

SHL-jumbon är i fritt fall och under tisdagskvällen kom en ny tung förlust för smålänningarna hemma mot Leksand.

Det blev då ytterligare en storförlust för Oskarshamn då Leksand vann med 8-4. Leksand gick upp till en 4-1-ledning i den andra perioden men IKO reducerade två gånger om och såg ut att göra match av det.

Det stod 3-4 inför tredje perioden men då kollapsade Oskarshamn och släppte in fyra raka mål. Ställningen var därmed 3-8 innan hemmalaget fick in ett sent tröstmål. Lagkaptenen Oscar Engsund var då märkbart besviken över insatsen.

– I tredje blir det ett totalt haveri där. Vi är på tvåa på varenda puck och jag tycker inte att vi kämpar tillräckligt där ute. Vi åker och kollar mer än vi agerar. Vi ligger på efterkälke hela tredje perioden tycker jag, säger Engsund till TV4 och fortsätter:

– Det suger att åka runt och förlora. Det är många sömnlösa nätter där inne, det är inte alls roligt. Men det är långt kvar på säsongen och det gäller att bara sluta ihop som grupp och hitta spelet. Vi ger bort för mycket puckar.

Oscar Engsund: “Vi sviker staden”

Oskarshamn har nu förlorat åtta raka matcher och ligger nästan hopplöst sist i SHL då de har hela 15 poäng upp till säker mark. Efter förlusten mot Leksand buades laget ut av sin egen hemmapublik.

– Vi sviker staden och fansen. Det är aldrig kul men “Blue Front” står där och sjunger ändå och är jäkla fina. De kör på i ur och skur. Vi har dem kvar och de sjunger för oss här varje hemmamatch och det är vi tacksamma för, säger Oscar Engsund.

På de åtta senaste matcherna har Oskarshamn inte tagit en enda poäng och de har släppt in hela 46 mål. Totalt den här säsongen har IKO tagit 13 poäng på 21 matcher och de har –45 i målskillnad.

Oskarshamn – Leksand 4–8 (0-2,3-2,1-4)

Oskarshamn: Ahti Oksanen 2, Hampus Karlsson, Lukas Jasek.

Leksand: Matt Caito 2, Max Véronneau, Arvid Eljas, Lucas Elvenes, Oskar Lang, Justin Kloos, Felix Unger Sörum.

