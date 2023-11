ANNONS

Jacob Grönhagen har öst in poäng i Hockeyettan under hösten. Nu är han klar för spel i Hockeyallsvenskan med Nybro.

– Det känns otroligt roligt att komma till en förening som är på väg framåt och uppåt, säger han.

Under gårdagen rapporterade Kristianstadsbladet som gjorde gällande att Jacob Grönhagen var på väg till hockeyallsvenska nykomlingen Nybro.

Under tisdagsförmiddagen bekräftade Nybro värvningen.

– Jacob är en spelare som vi följt sedan han kom in i Hockeyettan. Det är en stor spelare med bra räckvidd. Han har tagit stora steg i sin träning under sommaren vilket har visat sig tydligt på isen under denna säsongen. Jacob har gjort några riktigt bra första månader på säsongen och besitter väldigt spännande attribut. Vi får in en spelare som vill visa vad han kan i Hockeyallsvenskan och det ska bli väldigt spännande att se honom i Nybro Vikings, säger sportchefen Rasmus Aro till klubbens hemsida.

Har öst in poäng i Hockeyettan

Jacob Grönhagen har haft en succéartad inledning på säsongen i Hockeyettan, där han producerat 22 poäng (7+15) på 14 matcher med Kristianstad.

– Det känns otroligt roligt att komma till en förening som är på väg framåt och uppåt. Det har gått bra för Nybro hittills och det ska bli kul att vara en del av det, säger Grönhagen.

22-åringen, som har meriter från de svenska ungdoms- och juniorlandslagen, har tio SHL-matcher med HV71 på meritlistan och spelade förra säsongen 30 SHL-matcher med Kristianstad.

Grönhagens kontrakt med Nybro sträcker sig säsongen ut.

