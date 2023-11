Isak Rosén har visat framfötterna i AHL under hösten. Nu uppges svensken kallas upp till NHL av Buffalo Sabres – där han väntas göra NHL-debut under klubbens fyra matcher långa roadtrip, rapporterar Pickin' Splinters.

Fredagskvällen blev en framgångsrik sådan för 20-årige Isak Rosén.

Den svenske talangen avgjorde nattens möte med Laval Rocket efter att han fri med SHL-bekantingen Strauss Mann lyft in 3–2-målet för Rochester i övertidsspelet.

Därefter ska svensken ha fått beskedet att han kallats upp till NHL av Buffalo Sabres, rapporterar Pickin' Splinters.

Sajten skriver att Rosén väntas ansluta till Sabres under helgen och kan göra sin NHL-debut redan under natten till söndag, då Buffalo gästar New Jersey. Sabres spelar fyra raka bortamatcher den kommande tiden och Rosén väntas att åtminstone få debutera i någon av dessa matcher.

Kevin Oklobzija, who does great work covering Rochester, reported last night that Isak Rosén is joining the Sabres in New Jersey.https://t.co/USTUQ1CQei