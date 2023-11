ANNONS

Ludvig Hedström sänkte Zach Magwood i gårdagens möte mellan Södertälje och Djurgården. Nu anmäls SSK-backen till disciplinnämnden.

Det var i slutskedet av den första perioden som Södertäljes back Ludvig Hedström tryckte till Djurgårdsforwarden Zach Magwood med en tackling som fick motståndarspelaren att bli liggande på isen.

Magwood bröt in mot mitten av anfallszonen när Hedström satte in en tackling där han klarade sig utan utvisning, men som han nu kan straffas för i efterhand.

Via sin hemsida meddelar Hockeyallsvenskan att Hedström anmälts till disciplinnänmden för en huvudtackling. Ett beslut gällande SSK-backen, som hämtades in till Södertälje från just Djurgården tidigare under säsongen, väntas komma under lördagen.

Matchen spelades klart inför tomma läktare

Gårdagens rivalmöte mellan Södertälje och Djurgården blev ett kaotiskt sådant, där läktaren tvingades utrymmas i den andra perioden efter att pyroteknik antänts inne i arenan. Inte förrän hela läktaren utrymts kunde matchen sedan spelas klar inför tomma läktare.

Djurgården vann matchen med 3–1.

Periodpaus i samband med en tackling som tar illa på Magwood. Det återstår att se vad domarna väljer att göra 👇 pic.twitter.com/8339ecYDui — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) November 24, 2023

TV: Studio Oddset Hockey Weekend