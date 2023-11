ANNONS

HV71 vände och vann mot Timrå och Oskar Stål Lyrenäs låg bakom allt i 4-3-vinsten med ett mål och tre assist.

Men efter matchen hyllar han målvakten Joni Ortio och tackar honom för segern.

– Det är han som håller kvar oss i matchen helt och hållet. All eloge till honom, säger Stål Lyrenäs.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 låg under med 2-0 mot Timrå och det var i underkant då bortalaget hade haft flera chanser att gå ifrån till ännu större siffror. Men HV reducerade i slutet av andra och fick in en kvittering till 2-2 i tredje perioden också.

Timrå satte dock 3-2 med mindre än tre minuter kvar och såg då ut att gå mot tre poäng – men HV reste sig igen. Radan Lenc satte sitt andra mål i matchen för att kvittera till 3-3 bara en minut efter Timrås ledningsmål och tvingade matchen till förlängning.

Där var det Oskar Stål Lyrenäs som klev fram och blev matchhjälte med sitt 4-3-mål som säkrade två poäng för hemmalaget. Han låg då bakom alla fyra målen eftersom han stod för 1+3 i vinsten.

– De första 40 är ju katastrof egentligen. Det bara (Joni) Ortio som håller oss kvar i matchen och sedan får vi en livlina genom 2-1-målet. I pausen sade vi sedan att vi var med i matchen trots att vi gjorde 40 riktigt dåliga minuter. Vi behövde bara 20 bra minuter för att vinna matchen och det var skönt att vi kunde hitta en väg att vinna matchen, säger segerskytten efteråt.

“Vi kan bara tacka Ortio”

Vad var det som ni ändrade inför tredje perioden då ni kom tillbaka in i matchen?

– Vi tajtade ihop det mycket mer. Vi var så utspridda i de två första och så långt ifrån varandra. De kunde bara åka slalom igenom oss och sedan rättade vi till några smådetaljer. Ibland har man sådana här kvällar och då är det starkt av oss att ändå få två poäng trots att spelet inte såg så bra ut, säger Stål Lyrenäs och fortsätter:

– 2-1-målet blir som en livlina in i matchen. Vi känner när vi går ut till periodpausen att vi ändå är med i matchen trots att vi spelat kasst. Vi hittade en väg att vinna vilket är starkt.

Om den här matchen hade spelats i början av säsongen känns det som att ni inte hade kommit tillbaka och vänt men nu verkar ni ha en helt annat “fajt” i gruppen. Vad är det som har ändrats?

– Det är svårt att säga. Det är små detaljer men självförtroendet hos oss spelare är något som spelar in mycket. Vi har väl ett lite annat spelsystem också men samtidigt där i första 40 ser det ut som att Timrå har allmänhetens åkning och kan göra vad de vill ute på isen. Vi kan bara tacka Ortio att det bara stod 2-1 inför tredje.

Trots att Oskar Stål Lyrenäs gjorde fyra poäng framåt i matchen så menar han att segern var målvakten Joni Ortios förtjänst då han räddade 28 av 31 skott och stod för flera högklassiga räddningar.

– I dag var det nästan rånarluvorna på att lämna hallen med två poäng. Ortio gör en fantastisk match, jag vet inte hur många kontringar som de har, vi bjuder på alldeles för mycket. Det är han som håller kvar oss i matchen helt och hållet. All eloge till honom.

Stål Lyrenäs lyft: “Inte hänt så många gånger”

Den 25-årige forwarden var dock den som blev matchhjälte med sitt 4-3-mål i förlängningen. En extra skön känsla för “OSL” eftersom han hade haft ett skott i stolpen bara ett par minuter innan han fick avgöra.

– Det var otroligt skönt. Jag missar väl skottet, det blir en isare som går in men det är väl ofta så det blir när man inte gjort mål på ett tag. Jag trodde att pucken gick in vid första läget in men den gick ju i stolpen och rätt ut så det var skönt att man fick ett till läge.

Stål Lyrenäs har verkligen klivit fram för HV71 den senaste tiden då han har gjort sju poäng på de två senaste matcherna – efter att blott ha gjort fem poäng på de 14 inledande matcherna.

– Det har väl inte hänt så många gånger tidigare men samtidigt är det otroligt skönt att få vara med och bidra. I många matcher har jag skapat mycket lägen men pucken har inte trillat in. Det är lite tur också, så mycket poäng på två matcher är svårt att hålla i men det är skönt att kunna bidra.

Han är främst känd som en stark målskytt men och hade gjort 5+0 på de 14 senaste matcherna men nu har forwarden bidragit med hela sex assists i vinsterna mot Leksand och Timrå.

– Det är skönt att kunna bidra på andra sätt också men det spelar ingen roll kring poängen. Vi vet var vi ligger i tabellen och det är vinsterna som räknas. Om det är jag eller någon annan som gör poängen, det bryr jag mig inte så mycket om, avslutar Oskar Stål Lyrenäs.

