Nils Höglander fick lämna nattens segermatch mot San Jose redan i den andra perioden. Detta efter att han fällt Kevin Labanc med en slewfoot.

– Det är inget vi vill ha i ligan, säger tränaren Rick Tocchet till The Province.

Det var i slutskedet av den andra perioden som Vancouver Canucks svenske forward Nils Höglander rev ned motståndarforwarden Kevin Labanc efter en tilltrasslad situation framför Vancouvers avbytarbås.

Situationen slutade med att Höglander fällde Labanc med en slewfoot, varpå svensken tilldömdes ett matchstraff.

– Jag har fått berättat för mig att det var en slewfoot och att det är därför det blev matchstraff. Det är tufft. Jag har inte sett den själv, så jag vill inte göra en bedömning. Det är farligt, så det är inget vi vill ha i ligan, säger tränaren Rick Tocchet till The Province.

Sharks kunde utnyttja det fem minuter långa powerplay-spelet med att göra sitt enda mål i matchen genom Tomas Hertl, men innan dess hade Canucks redan hunnit utöka sin ledning till 2–0 i numerärt underläge. Canucks vann till slut matchen med 3–1.

Det är i nuläget oklart om Nils Höglander kommer att anmälas till NHL Player Safety för sin slewfoot.

Hoglander was assessed a match penalty for intent to injure pic.twitter.com/8XjbE3gFtd