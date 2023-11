I helgen greps Milan Lucic för våld i hemmet.

Nu ställs han inför rätta i Boston misstänkt för misshandel.

Det var i lördags som rapporter kom att Milan Lucic hade gripits för våld i hemmet och strax därefter gick Boston Bruins ut med ett uttalande där de skrev att de var medvetna om en “incident” rörande Lucic men utan att gå in på detaljer

”Milan lämnar nu laget på obestämd tid. Organisationen tar det här ärendet på största allvar, och samarbetar med Lucic och hans familj för att erbjuda den support och hjälp de behöver”, skrev Bruins i uttalandet.

Nu rapporterar The Boston Globe att Lucic kommer att ställas inför rätta under tisdagen misstänkt för misshandel mot en familje- eller hushållsmedlem, något som också bekräftas av distriktsåklagarens pressavdelning. Fallet kommer att tas upp i domstol i Boston under morgondagen.

