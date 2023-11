ANNONS

William Nylander var Global Series stora affischnamn - och jag tror knappast någon var besviken med vad han uträttade i Stockholm. Det finns egentligen bara ett litet problem:

Han är på väg att bli för bra för sitt eget bästa?

Detaljerna som talar för och emot en fortsättning i Toronto.

Då kan svenske målvakten bli en nyckel.

Tipset: Så blir hans nya kontrakt.

Det känns som att det var igår William Nylander och Toronto Maple Leafshade lönetakserans mest infekterade kontraktsförhandlingar - men det är faktiskt redan sex år sedan. Då stod William Nylander över de inledande två månaderna på säsongen i väntan på att han och klubben skulle komma överens om ett nytt avtal. Till slut nådde de en överenskommelse på ett sexårskontrakt värt 6,9 miljoner dollar. Ett kontrakt som då kändes ytterst rimligt, det var i de krokarna de flesta spekulerade i ett kontraktet skulle hamna, men de senaste åren har faktiskt Nylander varit underbetald sett till hur bra han varit.

Medan de övriga superstjärnorna i laget - Auston Matthews, John Tavares och Mitchell Marner - ligger runt elva miljoner dollar i årslön (Matthews får 13,25 miljoner från och med nästa säsong) är Nylander i stället en av hela NHL:s mest prisvärda spelare. Just nu kanske den allra mest prisvärda. Och han är det vid bästa möjliga tillfälle.

För nu har ju det där sexårskontraktet, logiskt nog, börjat sjunga på sista versen. I sommar går det ut, och William Nylander blir unrestricted free agent. Han kan från och med första juli välja och vraka bland alla anbud han får. Han kommer bli sommarens mest jagade spelare, och jag tror säkert han kan få bud på sju år och elva miljoner dollar av någon hugad spekulant. Och frågan är om Toronto kan ge honom något liknande.

De kommer behöva lämna

Här och nu ligger Maple Leafs, enligt CapFriendly, 59,999 dollar under lönetaket. Till kommande säsong väntas lönetaket höjas med ett par miljoner, och Toronto har framför allt ett par ganska dyra och högst ersättningsbara backar (T.J. Brodie och John Klingberg) med utgående kontrakt. Även de nya forwardsen Tyler Bertuzzi och Max Domi kom in på ettårskontrakt och lär nog behöva gå ner i lön för att få vara kvar. Ilja Samsonov är för all del ganska billig, men efter hans dåliga höst lär inte han heller bli kvar. Det skulle rent av kunna bli så att Toronto går med Joseph Woll, som tjänar 766 000 dollar till 2025, och AHL-succén Dennis Hildeby som målvaktspar nästa säsong. Ligans klart billigaste, i så fall.

Lönetaksutrymme kommer alltså frigöras. Men frågan är om det frigörs tillräckligt mycket. Låt oss komma ihåg att lagets tre övriga superforwards + Morgan Rielly ensamma tar upp halva lönetaksutrymmet. Kan man verkligen lägga tio miljoner (eller mer) på ytterligare en superstjärna?

Foto: Bildbyrån.

Jag tror Toronto såg framför sig att William Nylander återigen skulle göra runt de där 40 målen och 80 poängen han gjorde ifjol, och att de kanske kunde få ned löneanspråken till 8,5-9 miljoner dollar. När den svenske superstjärnan nu välter upp och ned på hela NHL och mycket väl kan göra 50 mål och 100 poäng har han all rätt i världen att börja sina löneförhandlingar på 10+-miljoner. Han vet sitt värde och förtjänar en marknadsmässig lön efter att ha spelat, i sammanhanget, grovt underbetald under flera år. Jag tror inte han stannar i Toronto bara för sakens skull, även om det är tydligt att det är hans förstaval.

Det kommer med andra ord bli svårt för GM Brad Treliving att få in Nylander, utan att göra laget svagare i övrigt.

Detaljerna som talar för en fortsättning

Det som ändå talar för Toronto (och Nylander, som ju helst av allt vill stanna) är att såväl John Tavares som Mitch Marners monsterkontrakt går ut sommaren 2025. Marner kommer säkert vilja ha ett nytt avtal runt de där elva miljonerna han ligger på nu, men Tavares kommer absolut inte få ett nytt elvamiljonerskontrakt. Om Treliving kan komma överens med Nylander kommer han behöva hitta billiga fynd i övrigt (och typ ställa upp med ligans billigaste målvaktspar) första året - men från och med år två kommer de kunna växla upp. Vem vet - de kanske inte ens behåller lagkaptenen John Tavares när hans kontrakt löper ut? Han är fortsatt en bra spelare, men han fyller trots allt 35 år i samband med att kontraktet går ut.

Det snackas om att William Nylander “föddes för att spela i Toronto”, och det är bara att hålla med. Han spelar i hockeyvärldens största marknad och framstår allt mer som en ikon. Coachen Sheldon Keefe beskrev Nylander som en “rockstjärna” i Sverige - men den statusen har han också i hockeyvärldens huvudstad. Det skulle helt enkelt inte se bra ut för världens största (och i många år mest misskötta) klubb att tappa en spelare som börjar få ikonstatus - och som en gång för alla tystat även de sista tvivlarna.

Stalltipset därför att han ändå kommer skriva ett nytt kontrakt med Toronto Maple Leafs - men det känns inte lika givet som det gjorde inför säsongen. Ska vi säga att skriver på för sex år och får en bit över tio miljoner dollar i årslön?

“Willy Styles” har helt enkelt varit för bra.