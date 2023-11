Så väl Troja-Ljungby som Borås har svårt att få sitt spel att stämma fullt ut och tvingades se sig besegrade igen under helgen. Det har kastat KRIF raka vägen in i pole position i söderseriens häftiga streckstrid.



Kampen om den femte och sista Allettan-platsen i söderserien står mellan tre lag och av dessa är det de två som hajpades ganska hårt på förhand som fortsätter vara mysterium.



KRIF (18), Troja-Ljungby (16) och Borås (12) har väldigt olika resor för tillfället.



När KRIF, som ju smyger ganska mycket som en underdog och tycks ha hittat en skön form den senaste tiden, bortabesegrade Troja-Ljungby (4-1) under lördagen öppnade det på sätt och vis dörren lite för Borås. Med en seger hemma mot Halmstad skulle de kunna tighta till tabellen ordentligt och sätta press på konfunderade storlaget