Adam Johnsons nummer pensioneras av Nottingham

Nottingham Panthers väljer att hedra Adam Johnson. Nummer 47 ska nu upp i taket och pensioneras.

Det har nu gått ett par veckor sedan den otäcka dödsolyckan i England. Det var i en match mellan Sheffield Steelers och Nottingham Panthers som Adam Johnson tragiskt avled efter att ha fått en skridskoskena över halsen.

Spelaren fick hjälp på platsen och fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda.

Det blev sorg i hela hockeyvärlden där den tidigare Malmöspelaren har sörjts överallt. Nu har Nottingham också bestämt sig för att hedra sin tidigare spelare.

We are humbled to announce that we will be retiring Adam Johnson's #47 jersey. Forever our 47💛 pic.twitter.com/EWp39r6xMB