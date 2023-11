ANNONS

För en vecka sedan meddelade Nybro att Adam Ohre lämnar klubben.

Nu flyttar målvakten utomlands då han värvas till Vienna Capitals för att ersätta skadade landsmannen Stefan Stéen.

I september värvades Adam Ohre till den allsvenska nykomlingen Nybro Vikings där han vaktade kassen i tre matcher innan klubben förra veckan meddelade att parterna enats om att bryta kontraktet.

Nu flyttar 28-åringen utomlands för första gången i sin karriär.

Vienna Capitals meddelar nämligen att de plockar in Ohre på ett kontrakt för resten av året. Han värvas in för att ersätta landsmannen Stefan Stéen som har åkt på en skada. Ohre är därmed klar för spel i ICEHL under slutet av 2023.

Adam Ohre har under sin karriär spelat 111 matcher i HockeyAllsvenskan för Timrå, Vita Hästen och Nybro. Säsongen 2020/21 var han en del av Timrås lag som gick upp till SHL.

