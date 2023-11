ANNONS

Mario Kempe hade en blytung fjolårssäsong. Nu är han tillbaka - på allvar. När Sverige 4-2-besegrade Finland gjorde Kempe två mål.

– Jämför du honom med för ett halvår sedan är det inte samma spelare, säger Jonas Andersson i SVT.

Tre Kronor har verkligen studsat tillbaka efter storförlusten mot Tjeckien i torsdags. Det blev seger mot Schweiz igår - och en ny seger idag när värdnationen Finland betvingades.

Finland tog ledningen med 1-0, men Sverige vände på matchen redan i den första perioden efter mål av Mario Kempe och Oscar Lindberg. I mittperioden kom 3-1 och 4-1 - av Kempe och Marcus Sylvegård. Mario Kempe blev målskytt även i gårdagens match, och var ett av de stora svenska utropstecknen under turneringen.

Förra säsongen kunde han bara spela tolv matcher på grund av en skada, och på dessa gjorde han 0+3 i Luleåtröjan. Den här säsongen har han gjort sju poäng på 15 matcher i SHL.

– Jämför det du ser av Kempe idag med det vi såg för ett halvår sedan så är det inte samma spelare. Det är riktigt kul att se, säger Jonas Andersson i SVT.

Andraplats i Karjala Tournament

Kempes andra mål ikväll kom efter att han slängt in en puck från förlängd mållinje, och pucken styrdes in via en finsk back.

– Är man het så är man. Då ska man inte tveka att göra det annorlunda, sade Håkan Loob i SVT.

Det blev två segrar för Sverige som slutar på andra plats i Karjala Tournament, bakom Tjeckien som vann alla sina matcher.

– Det är helt uppenbart att Sverige som grupp kommit samman och att de kämpar för varandra på ett jätteimponerande sätt, säger Jonas Andersson.

Daniel Marmenlind, som kallades in i truppen så sent som i fredags, vaktade kassen och debuterade således i Tre Kronor.

TV: Sverige säkrar bronset i U17-VM