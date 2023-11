Det fanns en liten möjlighet till spänning vid Allettan-strecket i Hockeyettan östra, men den dörren såg Vallentuna effektivt till att stänga efter klasskillnad och 4-0 borta mot Wings.



Wings hade en liten möjlighet att rädda spänningen vid Allettan-strecket, men Vallentuna hade helt andra tankar och grusade allt vad Allettan-strid heter via superstabila 4-0 i Pinbackshallen. Därmed tog höstens överraskningsgäng i Hockeyettan östra ett gigantiskt kliv mot Allettan.



På papperet är Wings och Vallentuna två ganska jämna lag. På isen spelar de i varsin liga. Så har det varit under hösten och så såg det ut även när de drabbade samman den här eftermiddagen.



Det som främst skiljer lagen åt är kampviljan och trafiken in på mål. Vallentuna tar både pucken och spelare in på kassen och skapar situatione