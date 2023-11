ANNONS

Jonas Arntzen är inne på sin femte säsong i Örebro - och det kommer bli tre till. Parterna är överens om ett nytt kontrakt.

– Nu hoppas vi att Arne under de kommande åren kan ta nästa steg mot att bli en toppmålvakt i ligan, säger Örebro Hockeys Sportchef Niklas Eriksson.

Örebro jobbar med kontinuitet på sin målvaktssida. Jhonas Enroth gör sitt fjärde år i klubben, och Jonas Arntzen är inne på säsong fem.

Nu står det klart att det blir tre år till för Arntzen. Han har skrivit på till 2027.

– Arne har en lång historia hos oss nu. Vi gillar verkligen att jobba tillsammans med honom och tillsammans med Rothen är dem otroligt viktiga för oss. Arne har haft en stark utveckling hos oss och har inlett den här säsongen starkt.

– Vi brukar säga att Arne är ett socialt geni och med sitt sätt att vara är han väldigt omtyckt av spelare, ledare och alla andra i organisationen. Nu hoppas vi att Arne under de kommande åren kan ta nästa steg mot att bli en toppmålvakt i ligan, säger Örebro Hockeys sportchef Niklas Eriksson i ett pressmeddelande.

Jonas Arntzen har stått fem matcher under säsongen. Han har räddat 91,1 procent av skotten och släppt in 2,4 mål per match.

– Jag trivs otroligt bra i staden och klubben vilket gjorde att det var ett lätt beslut att förlänga. Jag känner att det här är en bra miljö för mig att utvecklas i och att få fortsätta jobba med alla i och runt laget känns inspirerande. Mitt stora mål är så klart att ta nästa steg och under de kommande åren vill jag ta förstaspaden, säger Jonas Arntzen.

