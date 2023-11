Jack Hughes åkte på en skada i fredags.

Nu meddelar New Jersey Devils att stjärnan bedöms “vecka-för-vecka” efter skadan.

Ingen har börjat NHL-säsongen bättre än Jack Hughes.

New Jersey Devils-stjärnan inledde med hela 20 poäng på sina nio första matcher och var då i ensam ledning av NHL:s poängliga. I fredagens match mot St. Louis Blues var olyckan dock framme redan i första perioden för Hughes.

Hughes brakade in i sargen i samband med ett skott och blev liggandes. Han kunde sedan ta sig av isen på egen hand men spelade inte mer i matchen och missade söndagsnattens match mot Chicago Blackhawks.

Nu kommer New Jersey Devils med ett besked om Hughes skada. Han bedöms missa de kommande veckorna med en överkroppsskada.

