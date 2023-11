ANNONS

Björklöven lånar in Victor Brattström de två kommande matcherna. Det meddelar klubben på sin sajt.

– Jag är väldigt tacksam att vi kunnat hitta den här lösningen med HV71, säger sportchefen Per Kenttä.

I stjärnkeepern Joona Voutilainens frånvaro har 18-årige Melker Thelin klivit in och imponerat i Björklövens kasse. Voutilainen är sjuk - och nu ska Melker Thelin iväg med J20-landslaget på en turnering i Tjeckien inför JVM.

Det gör att Björklöven agerar på målvaktsfronten. De väljer att låna in HV71:s Victor Brattström de två kommande matcherna. Victor Brattström blir även namngiven målvakt hos Björklöven och kan nyttjas efter HV71:s säsong tagit slut om behovet finns.

– Jag är väldigt tacksam att vi kunnat hitta den här lösningen med HV71 när den här situationen uppkom hos oss, säger Björklövens sportchef Per Kenttä.

Kan spela redan ikväll

Brattström behöver dock inte ens lämna Småland för att hjälpa Björklöven. Lånet gäller under söndagens bortamatch mot Nybro och tisdagens bortamatch mot Västervik.

26-åringen har spelat för HV71 i tre matcher under säsongen. Han har på dessa en räddningsprocent på 82,9. Han har släppt in 4,7 mål per match.

