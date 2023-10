Dan Labraaten är en av Leksands största genom tiderna.

Nu väljs legendaren in i svensk hockeys Hall of Fame som nummer 138.

Svensk hockeys Hall of Fame har fått en ny medlem invald.

Svenska Ishockeyförbundet meddelar nämligen att legendaren Dan Labraaten tar plats i Hall of Fame som nummer 138. 72-åringen kommer att hyllas i samband med SHL-matchen mellan Leksand och Färjestad den 25 november.

Varmt välkommen in i svensk ishockeys Hall of Fame, säger vi till Dan Labraaten!

👉 Labraaten firas med en ceremoni inför Leksands IF´s match mot Färjestad BK den 25 november.

