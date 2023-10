Lias Andersson har fått en fin säsongsinledning. Svensken sköt två nya mål i natt – och är nu uppe i skytteligaledning i AHL.

I juli flyttade Lias Andersson från Los Angeles till Montréal för att få fart på NHL-karriären. Det blev dock ingen plats i NHL utan svensken hamnade i Laval Rocket i AHL.

Där har han nu också fått en ordentlig fart på produktionen.

På de inledande matcherna har det blivit fem mål och två assist, något som gör att 25-åringen återfinns i toppen av ligans skytteliga. I natt blev det två nya mål när Laval förlorade med 5-4 mot Belleville Senators.

Lias Andersson gets the Rocket within one with his fourth goal of the year! pic.twitter.com/9ME1fkFRio