Hanna Olssons säsong är över efter en svår skada i låret.

Frölundatränaren Erika Holst ger nu sin syn på hur laget ska gå vidare utan storstjärnan.

– Det är en otroligt svår spelare att ersätta av många anledningar, säger Holst till hockeysverige.se.

Frölunda HC har inlett SDHL kanske lite under förväntningarna utifrån. Just nu ligger laget femma och har blandat topprestationer med lite svagare insatser. Inte minst förra helgen då det blev förluster mot både MoDo och Luleå. Trots allt är det något helt annat som just nu överskuggar laget, den allvarliga skadan på Hanna Olsson som hon ådrog sig i matchen mot Luleå. En tackling från Petra Nieminen gjorde att flera senor gick av i hennes lår, Olsson tvingas till operation och kommer vara borta resten av den här säsongen.

– Hanna fick en smäll av en spelare som hon inte är medveten om kommer. Som jag sa efter matchen kommer jag inte kommentera vidare något om domarna eller något annat. Jag räknar med att dom sköter sitt jobb på isen och det som sker i efterhand medan vi fokuserar på det vi ska göra, säger Frölundas tränare, Erika Holst, till hockeysverige.se och fortsätter:

– Klart att det var oroväckande då jag såg att Hanna inte kunde ta sig upp för egen maskin nere hörnet. Vad som var felet visste jag inte då, men att något var fel då hon inte klarade att ta sig av isen förstod jag.

Hanna Olsson har en skadehistorik som gör saken extra jobbig. Bland annat var hon borta hela säsongen 2020/21.

– Först och främst lider jag såklart med Hanna. Hon har flyttat hem till Göteborg, drev det här laget förra säsongen och varit med om att ta oss upp i högsta serien.

– Hon har dessutom gjort ett fantastiskt jobb i början av den här säsongen som kapten. Både med sitt spel och med att leda laget på och av isen. Jag lider enormt mycket med henne.

– Klart att det är ett avbräck för laget. Samtidigt behöver gruppen blicka framåt, komma ihop ännu mer som lag och steppa upp. Situationen är som den är och något vi inte kan göra någonting åt. Längre fram då Hanna gjort sin operation, gör sin rehab och det gått lite tid vill vi ha henne runt laget så mycket som möjligt, så hon kan bidra som kapten fast hon inte kan vara på isen med ett C på bröstet.

Det var otäcka bilder när Hanna Olsson skadades. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

“Finns här för att stötta henne så mycket som det behövs”

Hanna Olsson är kanske ligans bästa spelare, hur ska ni ersätta hennes roll?

– Det är en otroligt svår spelare att ersätta av många anledningar. Någonstans hoppas vi att alla spelare steppar upp, att vi ser det här som ett sätt att ta kliv.

– Även om det inte går att fylla just den rollen har vi flera spelare runtomkring som kan fylla upp. Vi har ett slagkraftigt lag.



Du som coach och vän till Hanna Olsson, när en spelare hamnar i en sådan situation, hur mår du då?

– Klart att allt är skit just nu. Hon var inställd på fyra till sex veckor för att sedan få beskedet att det blir operation och att det kommer ta en längre tid.

– I min roll vill jag stötta Hanna så mycket jag kan. Samtidigt behöver vi ge henne lite ”space” och tid för att själv ta sig igenom den här perioden.

– Lagkompisarna, ledarteamet och föreningen finns här för att stötta henne så mycket som det behövs.

Nu är det inte enbart Hanna Olsson av toppspelarna som är på skadelistan. Även norska stjärnan, Andrea Dalen, kommer vara borta ytterligare ett antal veckor.

– Klart att det påverkar laget eftersom det är två riktigt bra spelare och ledare som inte varit på is, Dalen senaste veckorna och Hanna senaste veckan.

– Jag tycker att jag sett redan nu att andra spelare steppat upp och tagit en större roll i laget, vilket vi behöver att dom gör.

– Sedan är en styrka att Dalen är runt laget dagligen och gör sin ”rehab” medan laget ”fysar”. Hon är med i omklädningsrummet och på så vis en ledare i laget. Det är också viktigt att både Hanna och Dalen framåt är med laget till att dom kan vara med på is igen.

Två av tre Frölundastjärnor är skadade. På bilden: Hanna Olsson, Andrea Dalen och Michelle Karvinen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Erika Holst: “Det tar ett antal år”

Frölunda ligger alltså femma inför kvällens matcher där göteborgskorna möter Linköping på bortais.

– Vi började bra. För många spelare är det första gången man är i den här ligan. Vi har några nya spelare in även om vi har en stor grupp som var med redan förra säsongen.

– Vi behöver skaffa oss erfarenhet från att spela två tuffa matcher varje vecka och leverera varje gång vi spelar match. Att det är 60 minuters fajt varje gång.

– Som jag sa började vi väldig starkt och hittade sätt att vinna matcher även där vi kanske inte var det spelförande laget över 60 minuter.

– Sedan hade vi en tuff helg med Luleå och MoDo hemma. Det visste vi att det skulle bli. Luleå är fortfarande obesegrade och MoDo ser bra ut. Dom matcherna var en jättebra genomkörare för oss att det med oss framåt.

Vad har varit den största omställningen för spelarna som inte hade spelat på den här nivån tidigare?

– Nu är vi inte på vår andra säsong, men fortfarande är det bara andra säsongen av en väsentlig större mängd och höjd intensitet på träningarna. Både utanför och på isen. Det tar ett antal år att bli van vid den träningsbelastningen.

– Förra säsongen, förutom kvalet, hade vi matcher där vi åkte fram och tillbaka över dagen och kvällen. Nu är det första gången vi åker på ”road trip” fredag till söndag varannan helg. Sedan också att det är så tuffa matcher, två i veckan. Förra säsongen hade vi bara några tuffa matcher mot slutet.

Erika Holst ger sin syn på Frölundas säsongsinledning i SDHL. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Blir ett annat jobb på bänken än förra säsongen”

Frölunda har en rad unga lovande spelare, vilka Erika Holst sett en stigande utvecklingskurva hos.

– Jag pratar mycket med spelarna om att dom trots allt bara är 16, 17 år och vi är ett seniorlag där jag vill se alla steg i utvecklingen.

– Det är orättvist mot en spelare som är 16 år att kastas rakt in i seniorverksamheten och begära att hon ska leverera. Nu är vi i den situation som vi är. Många gånger är det samma saker som gäller oavsett du är 16 år eller 32 år. Sakerna vi bestämt att vi ska göra gäller alla.

– Och att man har tålamod i utvecklingen. Någon kanske sticker i väg precis i början av säsongen. För någon annan tar det lite längre tid. Någon får mer matchtid medan en annan får spela mer med juniorlaget, men att vi hela tiden ser att vi är i en utveckling framåt.



Hur har du själv utvecklats som coach sedan du kom upp i SDHL?

– Jag tror det var väldigt bra att ha förra säsongen i NDHL. Både för mig själv och spelarna med att komma in i hur vi ska jobba på bänken.

– Det var inte någon gång förra säsongen att vi behövde ta ut målvakten. En gång blev det ”overtime”, vilket var mot AIK i sista matchen och så vidare.

– Det är tankar hela tiden, hur vi ska matcha in spelare och använda oss av så många spelare som möjligt. Då blir det ett annat jobb på bänken än förra säsongen även om vi försökte vänja spelarna med att bli coachade och spela med olika spelare redan då.

– Sedan är såklart allt snabbare. Det händer saker snabbt och är situationer på isen som jag hinner uppfatta. Jag tycker det har gått bra hittills och jag har ett väldigt bra samarbete med Marcus Anselm som är assisterande coach.

Hur tänker du kring kvalitén på SDHL?

– Den har blivit mycket bättre senaste åren, definitivt. Både farten och intensiteten. Spelet med puck är det jag upplever att flesta lagen behöver utveckla. Även landslaget och Uffe Lundbergs gäng där. Generellt kan jag känna att det är största utmaningen, avslutar Erika Holst.

