Pontus Holmberg inledde säsongen i AHL. Men redan efter två matcher i farmarligan kallas forwarden nu upp av Toronto Maple Leafs.

Förra säsongen blev det 37 matcher i NHL och 38 matcher i AHL för Pontus Holmberg. Den här säsongen inleddes i Toronto Marlies för svensken, men redan nu kommer säsongens första NHL-chans.

Maple Leafs meddelar att forwarden har blivit uppkallad till NHL.

The @MapleLeafs have recalled F Pontus Holmberg from the @TorontoMarlies.



D Simon Benoit has been loaned to the Marlies.